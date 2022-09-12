　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

騎單車雙手插口袋耍帥！下秒「三寶對絕」直衝上慘摔　網見1幕笑瘋


記者施怡妏／綜合報導

騎單車將雙手放開是一件很危險的事情，尤其是當前方出現緊急狀況時，無法第一時間反應，一名男子騎著單車在路上，將雙手放在口袋裡耍帥，怎料前方出現一輛汽車正在倒車迴轉，並且橫跨三個車道，男子手被卡在口袋裡出不來，還來不及轉方向就直直撞上汽車，影片曝光後網友大笑，「三寶大對決，療癒」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一段影片並寫道「兩個三寶」，影片中一名穿著外套的男子騎著腳踏車，不過他的雙手沒有握在把手上，而是插在口袋裡，在馬路上悠閒地騎著腳踏車。

怎料前方有輛白色轎車，不知為何突然倒車要迴轉，甚至還橫跨三個車道，男子見狀趕緊將手抽出，不曉得是不是太緊張了，雙手卡在口袋出不來，下一秒直直撞上汽車的尾端，被彈飛垂直重摔落地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光後，網友笑喊這是兩個三寶的對決，「不拖泥帶水，乾淨俐落，足為三寶典範」、「都是外套卡住兒子的手才會這樣，一定要要求外套廠商賠償」、「口袋的逆襲：你再插我啊！活該」、「不知道為什麼看了就好爽，騎車就騎車，放雙手插口袋邱什麼」、「應該要帥氣的轉身跳下車」、「手抽不出來的瞬間，我不經意的笑了」、「看那個慌亂的小手收」、「好笑大於同情」、「這樣騎腳踏車，不摔死也難」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥　葡萄要連梗剪再洗

「AirTag誤入洗衣機」完美隱身！媽找到眼花　網狂盯：到底在哪

安卓一輩子贏不了蘋果？　他點出「1致命原因」：產生被剝奪感

參與動物保育可領薪　林務局生態給付「納入臺灣黑熊」

最荒謬中秋！備完料家人「接連確診」　剩她獨自烤肉...結局超慘

陌生男高鐵站突環抱喊「好久不見」！妹子當場傻了　網曝暗黑真相

快訊／梅花牛步挾豪雨！桃園這區3里宣布：下午3時起停止上班

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

5-11歲「可打第三劑」　王必勝：預計11月施打

「貨櫃擺陣」夜間燈光曝光！高雄港超迷幻「設計中島」9月底開展

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥　葡萄要連梗剪再洗

「AirTag誤入洗衣機」完美隱身！媽找到眼花　網狂盯：到底在哪

安卓一輩子贏不了蘋果？　他點出「1致命原因」：產生被剝奪感

參與動物保育可領薪　林務局生態給付「納入臺灣黑熊」

最荒謬中秋！備完料家人「接連確診」　剩她獨自烤肉...結局超慘

陌生男高鐵站突環抱喊「好久不見」！妹子當場傻了　網曝暗黑真相

快訊／梅花牛步挾豪雨！桃園這區3里宣布：下午3時起停止上班

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

5-11歲「可打第三劑」　王必勝：預計11月施打

「貨櫃擺陣」夜間燈光曝光！高雄港超迷幻「設計中島」9月底開展

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

雙颱共舞！第13號颱風莫柏生成

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

恐有三颱接力！　颱風活躍期來了

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

男友沒幫剝蝦　她逼下跪！網曝1疑點

今本土+25346！各縣市分佈曝

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

更多熱門

相關新聞

租客不能停車？　他被嗆再停直接移走

租客不能停車？　他被嗆再停直接移走

租客難道不算是「住戶」嗎？一名網友日前在臉書PO文表示，自己是某大樓其中一戶的租客，詢問過房東說可以把機車停在一樓，沒想到卻被其他住戶貼紙條警告「非本棟住戶不要停裡面占大家空間啦，乖乖跟其他租客停外面」，讓他超級傻眼。

比iPhone潮！他挖出「神機」萬人讚翻

比iPhone潮！他挖出「神機」萬人讚翻

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派踼鐵板秒落跑

內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派踼鐵板秒落跑

爸疑惑被子狗味重　媽曝3柴內幕

爸疑惑被子狗味重　媽曝3柴內幕

關鍵字：

三寶騎單車手插口袋爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面