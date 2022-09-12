騎單車雙手插口袋耍帥！下秒「三寶對絕」直衝上慘摔　網見1幕笑瘋



記者施怡妏／綜合報導

騎單車將雙手放開是一件很危險的事情，尤其是當前方出現緊急狀況時，無法第一時間反應，一名男子騎著單車在路上，將雙手放在口袋裡耍帥，怎料前方出現一輛汽車正在倒車迴轉，並且橫跨三個車道，男子手被卡在口袋裡出不來，還來不及轉方向就直直撞上汽車，影片曝光後網友大笑，「三寶大對決，療癒」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一段影片並寫道「兩個三寶」，影片中一名穿著外套的男子騎著腳踏車，不過他的雙手沒有握在把手上，而是插在口袋裡，在馬路上悠閒地騎著腳踏車。

怎料前方有輛白色轎車，不知為何突然倒車要迴轉，甚至還橫跨三個車道，男子見狀趕緊將手抽出，不曉得是不是太緊張了，雙手卡在口袋出不來，下一秒直直撞上汽車的尾端，被彈飛垂直重摔落地。

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影片曝光後，網友笑喊這是兩個三寶的對決，「不拖泥帶水，乾淨俐落，足為三寶典範」、「都是外套卡住兒子的手才會這樣，一定要要求外套廠商賠償」、「口袋的逆襲：你再插我啊！活該」、「不知道為什麼看了就好爽，騎車就騎車，放雙手插口袋邱什麼」、「應該要帥氣的轉身跳下車」、「手抽不出來的瞬間，我不經意的笑了」、「看那個慌亂的小手收」、「好笑大於同情」、「這樣騎腳踏車，不摔死也難」。

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