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「租客不能停車」他被嗆再停直接移走　6千人力挺曝1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

租客難道不算是「住戶」嗎？一名網友日前在臉書PO文表示，自己是某大樓其中一戶的租客，詢問過房東說可以把機車停在一樓，沒想到卻被其他住戶貼紙條警告「非本棟住戶不要停裡面占大家空間啦，乖乖跟其他租客停外面」，讓他超級傻眼。

「租客不能停車」住戶嗆直接移走。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO被其他住戶貼紙條警告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，他是某大樓其中一戶的租客，平時會騎機車代步，之前有問過房東機車停在哪裡比較好，房東說可以停在一樓，沒想到卻被其他住戶貼紙條警告，紙條內容寫著，「XXX-XXXX（車牌號碼）的一樓租客車主，非本棟住戶不要停裡面占大家空間啦，乖乖跟其他租客停外面。撕掉不改也沒關係，以後我看到就直接移出去，你知不知道你的行為造成住戶的困擾很久了」。

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文章公開之後，掀起超過6000名網友按讚並留言熱議，大多數人都認為原PO沒有錯，畢竟承租人也算是住戶，本來就有合法停車的權利，不過，這件事情的關鍵還是在房東，「直接找房東處理吧，租客就不是住戶，這是什麼奇怪的邏輯」、「給房東處理，不要自己硬碰硬，最後才發現是房東的問題」。也有網友建議，可以先寫一張紙條回應，告知對方自己是租客也是住戶，若未經同意擅自移動車輛，不排除會報警處置，以免機車真的被移走。

但有部分網友提出另一種看法，如果一樓是公共空間，住戶都可以停車，考量到一般住戶的車位有限，一戶就一個車位，萬一房東把屋子隔成7、8間出租，那租客多出來的車的確會侵害到原本住戶的部分權益，「所以租房時，租車位了嗎？」另外，原PO和房東最好也要釐清社區規約是否有這部分的相關規定，到時若想要據理力爭，也能更站得住腳。

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