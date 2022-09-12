等到了！國外夯爆「雞薯條」台灣也吃得到　裝進小雞包裝盒超Q

▲紅翻全球的「漢堡王雞薯條」台灣吃得到了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣等到了！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」宣布把紅翻全球的「雞薯條」搬進台灣，把雞肉做成薯條造型，大口咬下外酥內嫩，涮嘴爆表，即日起就能衝全門市吃，今（12）日還有最後1天現折20元的嚐鮮價等領。另，麥當勞「植物系漢堡」也僅剩今（12）日、明（13）日2天吃得到，通通不能放過。

漢堡王終於把在國外賣翻的「雞薯條」引進台灣，把雞肉做成一根根薯條造型，搭配特製調料粉，一口咬下外酥內軟、鹹香好吃，還裝在超可愛小雞包裝盒裡，欠拍又欠吃，即日起於全門市正式開賣，今（12）日還有最後1天49元嚐鮮價，把握機會吃。

▲麥當勞首推「植物系漢堡」。

另，麥當勞近日也找來Beyond Meat聯手推出首顆「McPlant® 植物系漢堡」，選用由豌豆蛋白、米蛋白等製成植物肉餅，搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、洋蔥及融化起司，再淋上經典美乃滋醬，全夾進芝麻麵包裡頭，每一口都香氣十足，全台限量20萬顆，僅剩今（12）日、明（13）日2天吃得到，提醒該產品含有五辛（洋蔥）及奶蛋（起司、美乃滋)，且植物肉與肉品室使用共用煎爐設備，因此非純素食產品，消費者要多加注意。

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