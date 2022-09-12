連假過後「確診大流行」？　家長憂新制上路「天天戳鼻成日常」

▲中小學防疫新制上路，以篩代隔，家長憂將掀一波確診大流行。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學防疫新制今（12日）上路！新制「以篩代隔」，班上有同學確診，只有確診者須停課7天，確診者同學及教師若無症狀，仍可繼續上課，並於兩天後快篩。今天（12日）適逢中秋連假過後，許多家長擔心確診大流行。有家長說：「若班上天天有同學確診，孩子得面臨天天快篩的日常，新制上路，肯定雞飛狗跳」。

防疫新制上路，臉書社團「媽咪愛團購」從昨天（11日）起，就出現家長討論串，不少家長擔心連假過後、以篩代隔，恐將造成疫情再度大爆發，家長湧入留言，「現在不用停課，但同學應該就是輪流確診了」、「被傳染要2到3天才能驗出，沒有停課，被傳染的又延續病毒傳他人，這樣淪陷很快喔！」、「要不停的戳鼻子嗎...」、「笑死，沒多久應該列世界記錄了，一個國家全國確診」、「準備迎接疫情再度大爆發」。

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還有不少家長擔心才剛放完連假就鬆綁防疫規定，幫孩子請防疫假，「我會自行請假3天觀察，確定沒其他孩子確診再送去，不然根本是在賭運氣」；還有家長哀嚎「搭上新制上路前的末班車」，因孩子班上這兩天有同學確診，仍適用舊制，今天（12日）停課一天。但也有家長開心說「終於不用再停課了」！

不願具名的國小老師說，新制上路一定會天下大亂，只要學生接二連三確診，班上同學就要天天快篩，老師光是幫忙推算快篩日、發快篩就夠忙了，萬一確診的是老師，因為班上不停課，學校調度代課老師也會人仰馬翻，只怕到時候還是會面臨全班停課。