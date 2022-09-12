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孩子過敏症狀時好時壞　家長嘆抗蟎大不易！原來從洗衣就要把關

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／iStock）

▲已經很勤勞在換床單、空氣清淨機也沒關過，還買了除蟎機，到底有什麼辦法趕走煩人的過敏源？（圖／翻攝自iStock）

消費中心／綜合報導

夏轉秋的季節高溫悶濕正是塵蟎生長高峰，正值換季期間，已經有預感孩子又要開始大過敏，噴嚏打不停、鼻水狂流、鼻子擤到快破皮，看到家裡一坨一坨「餛飩」四散，加上孩子過敏發作的不適症狀，真的覺得好心疼！已經很勤勞在換床單、空氣清淨機也沒關過，還買了除蟎機，飲食也有忌口，但症狀還是時好時壞，總覺得斬草不除根，到底有什麼辦法可以幫助孩子遠離過敏源呢？從環境下手準沒錯。

肉眼看不見的塵蟎總是特別難防，尤其塵蟎會在環境中移動，要徹底清除家中的塵蟎及塵蟎屍體其實不容易。除了家家戶戶必備的除蟎機、空氣清淨機之外，「清洗」這項細節也不能馬虎，天氣熱流汗頻率增，衣服可以天天洗，但床單被單枕頭套怎麼可能天天換，環境濕度高，難怪每次除蟎機一開就大亮紅燈，根據國立自然科學博物館公開資料指出，塵蟎壽命雖短，但在它三～四個月的壽命中，可產下體重約200倍的糞便，幾乎佔床重的10分之1，這樣的驚人數字，讓家中有過敏兒的家長好焦慮！

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／資料照）

▲衣服可以天天洗，但床單被單枕頭套怎麼可能天天換，環境濕度高，難怪每次除蟎機一開就大亮紅燈。（圖／資料照，下同）

台灣濕熱多雨的氣候更是塵蟎溫床，下過雨的潮濕感揮之不去，過敏體質的人接觸到帶有濕氣的衣物、床單後馬上感受到鼻子蠢蠢欲動，難道要馬上再洗一次嗎？這樣的煩惱反覆出現、讓人好崩潰。

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／資料照）

▲ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列能有效抑止細菌滋生*註1，並添加了抗蟎成分*註2

其實，挑選合適的洗衣精，就可以在清洗衣物的時候達到形成「抗蟎防護罩」的效果，現代人特別在意居家環境的清潔維護，尤其在使用清潔用品時更是不馬虎，ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列能有效抑止細菌滋生*註1，並添加了抗蟎成分*註2，據實驗結果指出，使用ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列清洗後，可達到持續抗蟎28天（4週）*註3的效果，從清洗開始就輕鬆對抗過敏源*註4，針對經常洗不掉的衣物悶臭也能有效抗臭，柑橘清新香調不會過度刺激，全家人使用都安心。 

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／資料照）

▲使用ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列清洗後，可達到持續抗蟎28天（4週）的效果，從清洗開始就輕鬆對抗過敏源。

ARIEL抗菌抗蟎系列中，除了廣受好評的瓶裝洗衣精，也有非常方便適合懶人的洗衣膠囊設計，衣物量大的時候，或針對大型衣物如床單⋯⋯等，不需思考直接丟進一顆洗衣膠囊就可以洗整桶，特殊薄膜設計遇水則溶，簡單不沾手，深層洗淨力不用擔心洗衣精倒不夠，就算是家務小白也能輕鬆上手。

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／資料照）

▲上：ARIEL抗菌抗蟎系列中，瓶裝洗衣精的瓶蓋同時也是量杯，根據清洗衣物量的多寡直接量測。下：洗衣膠囊設計，不需思考直接丟進一顆洗衣膠囊就可以洗整桶，特殊薄膜設計遇水則溶，簡單不沾手。

想要遠離塵蟎威脅，ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列是家中的堅強後盾，全台各大通路都有販售，網路商城也可以輕鬆把ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列帶回家。

Momo購物網：https://lihi1.com/IeVnJ
PChome：https://lihi1.com/lxXKs

▲▼ariel抗菌抗蟎系列。（圖／資料照）

▲ARIEL抗菌抗蟎洗衣系列是家中的堅強後盾。

註1：抗蟎成分添加。據P&G實驗數據在平均洗衣量情況下，棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲，詳情請見Ariel.JP官網。  
註2：並非抑制所有細菌滋生。針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。
註3：指棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲。根據P&G數據，在實驗室條件下觀察衣物四周／28天結論。
註4：指洗去塵蟎糞便中所包含的過敏源。 

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關鍵字：

塵蟎ARIEL抗菌抗蟎過敏洗衣

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