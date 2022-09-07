過敏族外出救星！醫師激推柔滑舒敏厚棒袖珍包面紙

▲過敏人有福啦！五月花推出「舒敏厚棒袖珍包面紙」好抽好柔特性，讓人出門在外也能放心使用，而且近期將在7-11推出超值優惠活動。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

白天好熱、晚上變涼，現在正值季節轉換，過敏人瘋狂打噴嚏、流鼻水的惡夢又要襲來，鼻子就像止不住的水龍頭只能狂抽衛生紙擦了又擦，擤到鼻頭、鼻翼破皮紅腫還是沒辦法停下來，皮膚科醫師曾德朋表示，「既然止不住鼻水，不如好好選衛生紙」，紙質柔軟親膚能降低擤破皮的不舒服以及可能發炎感染的風險，衛生紙夠厚就不會擦破一直掉屑、將細菌沾染到身上別處。眾多品牌中「五月花舒敏厚棒衛生紙」曾德朋醫師在親身使用後強力推薦，網友也是壓倒性好評，「一張就可以搞定，超省」、「不會一擦就破真的太棒」，可是出門很難帶一整包抽取式衛生紙，幸好五月花聽到大家的心聲，推出「舒敏厚棒袖珍包面紙」，方便隨身攜帶，好用值得信賴的品質帶給過敏人滿滿安全感，更讚的是近期即將推出7-11購買優惠活動，能以超值價格入手，各位過敏人囤貨預備。

許多人出門前會默唸「手機、鑰匙、錢包」，如果是過敏人絕對還要再多加一樣，那就是「衛生紙」！隨身都要攜帶面紙才不怕鼻過敏發作沒得擤，而且人在外頭擦鼻水最怕鼻水要滴下來，面紙還抽不起來，還有面紙一擦就破、爛得像一坨坨破餛飩；而五月花「舒敏厚棒袖珍包面紙」，厚度、層數都足夠得令人好放心，而且一抽即用不必攤開，不論是擤鼻水還是天氣熱大爆汗，或是水、飲料不小心打翻了，一抽即刻救援，吸乾水分輕鬆搞定，擺脫手忙腳亂的尷尬窘境。

最重要的是，「舒敏厚棒袖珍包面紙」紙質柔滑，不僅觸感滑順棉柔，更特別添加乳霜與尤加利精萃，讓超多過敏人用過後激推，「過敏兒覺得好用，鼻子不會破皮，也比較不會掉屑屑」、「鼻子過敏的人很適合，我每天在擤鼻涕，這個衛生紙很好用沒有任何棉絮」、「身為過敏人，我都用這款，一張就夠了」。

曾德朋醫師表示，「舒敏厚棒袖珍包面紙」柔軟又舒服、適合皮膚敏感者使用，而且不像市售部分面紙，為了讓紙質看起來更白而添加螢光劑或色素等化學合成物，反而可能誘發過敏或皮膚不適，「舒敏厚棒袖珍包面紙」品質掛保障，還通過美國權威PCR低敏驗證，即使重複擦拭摩擦也不會過度刺激、減少破皮紅腫發生。曾德朋醫師補充，鼻子三角地帶的菌落相當複雜，再加上皮脂腺分布多易出油，若是皮膚表皮組織出現傷口，容易導致細菌感染，有可能造成膿痂疹，不可不慎。

不少過敏人對於自己必須狂用面紙擤鼻水，總覺得太浪費資源但又無能為力、對地球覺得好抱歉，幸好「舒敏厚棒袖珍包面紙」使用可分散配方，使用後能直接丟進馬桶分散沖掉，不像一般面紙製造大量垃圾，讓人可以安心使用。對此，曾德朋醫師則表示，鼻涕中包含許多菌落，擤過的面紙累積一大堆擺放著，恐怕會使空間中的細菌滋長，因此可丟入馬桶中被分散的「舒敏厚棒袖珍包面紙」不僅能解決這個問題，也因為紙張夠厚，不怕一擦就破，讓鼻水沾手又將細菌帶到其他地方去。再加上柔軟紙質降低摩擦破皮的可能性，讓曾德朋醫師笑說能給予皮膚雙重保護，也很適合呵護小寶寶的細嫩肌膚或是拿來如廁後清潔使用。

「舒敏厚棒袖珍包面紙」包裝尺寸方便隨身帶著走，一抽即展開使用好順手，加上柔滑紙質，難怪一推出就榮登過敏族救星寶座，就連皮膚科醫師也一試成主顧，想入手就趁9/7起到全台7-11購買，優惠活動為8抽24包規格的「舒敏厚棒袖珍包面紙」，只要69元就能買一送一，省錢囤貨手腳要快。