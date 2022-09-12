解決媽媽的洗衣難題　醫師：抗病毒、低敏雙國際檢測是關鍵

▲選擇成分溫和低敏的洗衣精，讓全家人安心穿。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

後疫情時代，消費者漸漸習慣與病菌長期作戰，許多媽媽擔心外出衣物會沾染病毒、細菌而卯起來狂洗衣服，就怕看不見的病菌影響家人健康，另一方面也怕洗淨力太強容易殘留造成過敏。知名兒科醫師阿包醫生巫漢盟說明，其實一些天然來源成分的洗衣精，已可做到洗淨力強且溫和低敏的效果，若有通過國際檢測將更具公信力，讓全家人衣服洗得乾淨、穿得安心。

▲平時出門容易全身沾染病毒病菌渾然不知，建議一回家就要立刻更換衣物徹底清潔。

平時出門騎車、搭乘大眾交通工具，容易全身沾染病菌渾然不知，加上台灣天氣濕悶熱常常衣服洗過了還有異味困擾，想徹底洗淨衣物到底要選擇抗菌還是天然成分功效合一的洗衣精，還是得分開買兩罐？又或者洗衣時，加太少總覺得洗不乾淨、加太多又擔心化學殘留…數不完的洗衣困擾媽媽最知道，究竟該如何一次解決生活中的洗衣難題？

阿包醫生：低敏、抗病毒和洗淨力一樣重要！有國際檢測更安心

疫情延燒至今已第3年，病毒持續變種也讓大家都很擔心病情的發展，阿包醫生說明，每天最貼近人體不離身的物品就是穿在身上的衣服，出門在外各種病毒和細菌容易附著在衣物的孔洞上，導致小小孩就算沒出門也有可能會接觸到病毒，為避免影響家人健康，建議一回家就要立刻換下身上的衣物，降低感染風險。

▲阿包醫生建議依據衣物多寡適量添加洗衣精，有小小孩的家庭應避開容易刺激皮膚的成分。（圖／阿包醫生提供）

許多媽媽以為多加一點洗衣精洗淨力才會好，阿包醫生說明，同時洗很多衣服也不見得洗得乾淨，應該依據衣物多寡來添加洗衣精，而且每個廠牌標榜的洗衣功效不同，因為髒污瓦解分離程度及不同病菌的氧化程度、酸鹼值不一，建議消費者還是要鎖定清潔重點，像是要去除病菌、天然等不同需求，根據最在意的問題入手洗衣精。

▲醫生建議根據最在意的問題入手洗衣精並依據衣物多寡適量添加。

阿包醫生提醒，有小小孩的家庭在挑選洗衣精的時候，應避免容易刺激皮膚的成分，因為小朋友的肌膚表皮薄容易感覺刺激而出現紅疹搔癢，而孩子只要一癢就想抓而容易有傷口，尤其衣服是長時間穿在身上的，衣物殘留化學成分的刺激時間較長，往往脫掉衣物才發現刺激問題已經來不及，因此洗衣過程最好選擇無添加、成分安全的洗衣精，讓孩子可以穿著乾淨衣物維持正常生活。

抗病毒、低敏、洗淨低殘留 全家大小安心穿

疫情後許多人在選購洗衣精會更重視抗菌成份，懂得挑選具抗病毒、抗菌效果好且洗淨力強的洗衣精。家喻戶曉的洗衣精品牌「一匙靈」，因應不同族群需求，近期推出抗病毒99.9%* 及通過美國AS實驗室低敏檢測的「一匙靈Attack抗菌EX植萃低敏」洗衣精，採用制菌防禦技術，品牌表示可有效對抗金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等，超越日曬等級99.9%除菌力，清洗15分鐘等於日曬兩小時，成為媽媽的洗衣神隊友。

▲一匙靈Attack抗菌EX植萃低敏洗衣精是媽媽的洗衣神隊友。

此外，根據「一匙靈Attack抗菌EX植萃低敏」標示，通過美國AS實驗室低敏檢測，敏感肌、嬰幼兒衣物也能安心洗。添加天然來源成分植物萃取及發酵乳酸抗菌成份，接近皮膚弱酸性，溫和不刺激，且為低泡易沖淨配方，讓洗劑不殘留衣物。抗病毒、低敏國際雙檢測同時到手，洗衣不用擔心因細菌、病毒，會刺激肌膚，讓全家大小都能穿得安心。

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**經委託日本機構檢測，對新冠病毒(SARS-CoV-2)與A型流感病毒(H3N2)有抗病毒效果，產品宣稱效能係以檢測當下之實驗條件為基礎，惟病毒變異快速， 仍請注意日常防疫衛生規範，維護自身健康。