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女美容師輕生「租屋處變凶宅」　房東告死者母親求償200萬

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女美容師想不開，導致租屋處變成「凶宅」，最後房東轉而向家屬求償200萬。（圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名黃姓女美容師租屋當工作室，去年1月在屋內輕生，導致房子變成凶宅。王姓男房東認為房屋價值貶損，轉而向死者母親提告求償200萬元。不過，高雄橋頭地院審理後認為，王男在事發隔月就以同樣租金順利出租，再者黃母也非租賃契約上的連帶保證人，因此判王男敗訴。王不服上訴，近日遭高院駁回。

判決書指出，黃女2020年5月租房經營美容工作室，但因經營不善，背負不小經濟壓力，半年後曾赴身心科就診，不料2021年1月仍於租屋處輕生。

王姓房東主張，黃女是有相當智識經驗成年人，應知道輕生會導致房屋價值貶損，具有相當因果關係，存在不確定故意，也違反承租人保管義務，考量房屋市價500萬元，凶宅通常貶損40％，因此向遺產繼承人黃母求償200萬元。

橋頭地院審理時認為，黃母沒有在租約上的「連帶保證人」簽名，再者王姓房東事後也未將房屋托售，反到在1個月後就以1萬6000元出租給他人，是否因為成為凶宅而難以出售，甚至造成交易價格貶損，缺乏依據。

儘管王男一再聲稱價格經不動產估價師公會鑑定，且價格確實出現落差，但法官認為，房價由市場供需決定，受地段、交通便利性、生活機能、結構材料、屋內裝潢及維護現況、屋齡等多個因素影響，難以客觀論斷全為黃女輕生造成。

法官指出，民法法理上對侵權行為是以「填補損害」為原則，而非讓人獲得利益，王姓原告實際上並未受有買賣交易價格損害，就要求黃母給付所謂40％的房屋交易貶損，實屬無據，因此判原告敗訴。

王男不服上訴。高院高雄分院認為，黃女死後未留遺產，甚至還有10多萬元債務，何況黃母僅陪同看屋，非租約的連帶保證人，也未在租約上簽名，原告請求黃母賠償自屬無據。

高院高雄分院指出，民法第432條雖有明文，承租人就租賃物負有保管義務，若造成物理上毀損滅失或功能損壞，須負損害賠償責任。不過，黃女輕生，並未造成房屋結構或功能損壞，只有交易價值減損，一審判決無誤，因此駁回上訴。全案仍可上訴。

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