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林佳龍要幫新北改革緊急醫療救護　消防局長回嗆：不須林先生傷腦筋

▲▼ 新北消防局列6點回應。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼林佳龍提建立以新北市為主的緊急醫療救護網，新北消防局列6點回應。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「恩恩案」成新北市長選戰攻防焦點，民進黨新北市長參選人林佳龍今出席新北市五股宣講會受訪表示，當選上任後會扛起責任做改革，建立以新北市為主的緊急醫療救護網，幫助新北市進行救護改善。新北市消防局長黃德清稍早回應表示，新北市的緊急醫療網及執行績效早已領先六都，是六都的領頭羊，「不需要林佳龍先生傷腦筋！」並列出6點回應：

林佳龍今出席與新北市議員賴秋媚合辦的「新北大翻新．議員逗陣拚」政策宣講會，並接受媒體訪問，他表示當選上任後，將建立以新北市為主的緊急醫療救護網，允諾會扛起責任做改革，幫助新北市進行救護改善。

▲▼ 新北消防局列6點回應。（圖／記者戴上容翻攝）


新北市消防局11日下午2時火速回應，新北市的緊急醫療網及執行績效早已領先六都，是六都的領頭羊，「不需要林佳龍先生傷腦筋！」，列出6點回應如下：

一、 OHCA康復出院六都第一：以內政部消防署網站公布107年的OHCA康復出院率，新北市是7.25%，高於時任台中市長林佳龍的2.81%，當年新北市已是六都第一，領先第四名的台中市。

二、 大量傷病患系統：新北市早在102年就率全國之先運用智能科技，發展行動急診室(MER)，並隨科技發展，在108年建置動態智慧雲端動態救護系統(EPCR)及大量傷病患系統，可即時推撥宣告大傷事故編組及集結地點供後續支援提早應變，並透過行動載具記錄病患資料傳輸雲端，快速彙整傷病患資料，供救護端及醫院端掌握救護量能。


三、 全國首創高階救護機動支援隊(TP+)：新北市109年11月20日在三重及海山中隊成立TP+，每隊6人，成員都是最頂尖的TP，負責到最危急的救護現場，指揮及處置最嚴重的患者，大幅提升急重症支援品質。

四、 全國最多科技行動智能救護車：110年起新北市所有線上100部救護車都是科技行動智能救護車，可在現場即時將患者心電圖、血壓、血氧、照片、影像等資訊傳至醫院，過程中由醫師線上指導救護人員進行緊急處置或給藥，大幅縮短入院後急救程序。

五、 高級救護技術員(TP)人數全國第一：新北市TP為 552名，人數遠遠高於台中市的119名。

六、 員警人人都會操作CPR：新北市政府除了CPR宣導人數全國最多以外，每位員警都具有操作CPR暨AED的技能。屢次在急救現場發揮功能，救回許多民眾。

新北市的緊急醫療救護系統遠優於林佳龍先生在台中市所建置的，請林佳龍先生不必為此多傷腦筋，至於科技防疫網，建議林佳龍先生請衛福部好好建置一個好用的法定傳染病系統。

▲▼ 新北消防局列6點回應。（圖／記者戴上容翻攝）

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