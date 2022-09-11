謝福弘「巧遇」柯文哲　請益市政管理與減債經驗

▲台北市長柯文哲11日到苗栗輔選，國民黨縣長參選人謝福弘專程拜會，請益城市治理經驗。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台北市長柯文哲11日前往苗栗為民眾黨籍候選人造勢，國民黨縣長參選人謝福弘特別前往請益，柯市長在台北市的治理經驗，謝福弘特別推崇柯p尊重專業並且理性施政的精神，及堅守財政紀律為台北市大大降低負債，是未來的苗栗縣長非常值得學習借鑑的。

謝福弘表示，台北與苗栗是截然不同的城市，台北有城市治理的管理問題，苗栗縣則是資源的調度與佈局，雙方不盡相同，但有些管理經驗是可以借鏡的，就像台北市的市區轉移到信義區，東區及西區的再造，正猶如苗栗縣南北地區資源的平衡，未來如何平衡南方建設，讓南北串連一起帶動，是苗栗縣必須正視的問題。

另外柯市長的治理經驗來自醫界，而他的治理專業則是農田水利，雖然從政與參與選舉的經驗並不豐富，但尊重專業並且理性問政的精神是一致的，且兩人都沒有派系包袱，因此未來在規劃苗栗的理想藍圖，在施政與資源的統籌方面更能全面考量。

謝福弘也表示，綠營為了林智堅的論文抄襲爭議欺騙全民，甚至不惜摃上台大，為了打選戰已經完全沒有政治誠信。而是柯市長在台北市的施政方向與他理念相近，相信民眾黨的民眾也會堅持原則選擇值得支持的縣長候選人。不會隨便黑白配。他深信秉持專業與誠信，自己的政見涵蓋創新及務實，提出的政見有可行性，並兼顧財政現況，並非大撒幣，一定能給苗栗帶來更好的未來。

▲台北市長柯文哲11日到苗栗輔選，國民黨縣長參選人謝福弘專程拜會，請益城市治理經驗。（圖／記者蔡文淵翻攝）