台灣之光！香港首個「台灣水底展覽」榮獲設計界奧斯卡獎

▲「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」榮獲設計界奧斯卡獎之稱德國紅點設計獎。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

台灣之光！交通部觀光局駐香港辦事處與知名相機品牌Olympus合作之「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」榮獲設計界奧斯卡獎之稱德國紅點設計獎（Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022）。

觀光局表示，受疫情影響跨境旅行暫停，因此與策略合作夥伴相機品牌Olympus以嶄新突破方法於香港舉辦「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」重現台灣著名潛水景點，推廣台灣海洋觀光資源，加強宣傳台灣海洋品牌形象。

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▲觀光局於香港舉辦「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」重現台灣著名潛水景點，推廣台灣海洋觀光資源。（圖／觀光局）

德國紅點設計獎創辦人Dr. Peter Zec 教授表示，本年榮獲紅點設計獎的得獎者展示了優良的傳播設計概念。將複雜的問題轉化為解決方案，並以易於理解的方式呈現信息，充份使用不同的通路、媒體與題材。

交通部觀光局駐香港辦事處表示，德國紅點設計獎是全球企業和團體爭相參賽的國際大獎，評審團隊從世界各地萬餘件設計中評審，很榮幸本次以創新宣傳策展受高度肯定。

另交通部觀光局駐香港辦事處表示，於9月6日接獲通知，本活動亦獲得「2022 Golden Pin Award台灣金點設計標章」-「整合設計類別」獎，並有機會晉級角逐該獎最高榮耀之「年度最佳設計獎」。