廖老大道歉了！鬆口認「臭幹譙館長很沒水準」：一切都只是誤會

▲廖老大與館長互槓，2人隔空互罵多日。（圖／翻攝自廖老大、館長臉書）

記者閔文昱／綜合報導

網紅廖老大與館長陳之漢因為「健身房論戰」互相槓上，要對方拿2000萬賭飲料店、健身房哪個會先倒，館長不甘示弱反擊，批評他是台版傑尼龜，還指出他罵三字經，已經構成妨礙名譽。但隨著激烈交戰多天，雙方態度似乎也放軟，廖老大10日深夜在直播表示「自己臭幹譙館長很沒水準」，決定鄭重道歉。

廖老大在直播中表示，其實這一切都只是誤會，他與館長只是立場不同，他要維護飲料店，而館長也要維護自己的健身房，因此他也針對自己拍影片抨擊館長一事道歉，「這真的很不好意思，我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌。」

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廖老大強調，他的原意沒有錯誤，當初他只是在回答粉絲自己對健身房的觀點，沒有要求大家不要去健身房，館長可能是沒有看完全部直播，或被粉絲誤導，才導致誤會產生。不過他話鋒一轉也指出，2人聲量也隨著這次事件有所提高，因此吵架一事也不一定是壞事。

廖老大說，這次他跟館長的直播都有4萬人觀看，這對2個網紅來說都是加分的，「新聞愈寫我愈紅！」並表示現在全台灣只有他的飲料能上新聞，「你有看過50嵐、茶湯會上過新聞嗎？越上新聞大家就覺得越奇怪，真的有這麼難喝嗎？廖老大飲料真的有臭酸嗎，大家會買來喝看看」，反而讓他的飲料店知名度又進一步提升。