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刺青爸陪女兒寫作業！突秀1「專業手勢」嚇壞網：看就知道專業的

記者閔文昱／綜合報導 

許多家長會陪小孩寫作業，除了掌握孩子的課業狀況外，也可以增進親子關係。一名爸爸近日在臉書曬出影片，只見一邊看著女兒寫作業，一邊還會做出珠心算手勢幫忙改錯，看起來相當專業，但搭配他一身刺青，畫面卻顯得有些違和，就連老婆也不相信他會珠心算，讓他不禁無奈喊道「我是不能會珠心算呦！我會珠心算很奇怪嗎！」

這名爸爸在臉書社團「爆怨2公社」分享影片，影片中他裸著上半身露出大片刺青，脖子上還帶著一條金項鍊，整個氣勢看起來不怒自威，不過他卻是在女兒身旁不斷比出心算手勢，並在女兒寫作業的同時一邊圈出錯誤，看起來相當專業，與他霸氣的外表有著不小反差。

▲刺青爸在女兒身旁用珠心算手勢幫忙改作業。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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▲刺青爸在女兒身旁用珠心算手勢幫忙改作業。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

刺青爸也在文中表示，老婆永遠不願意承認，也不願意相信他是「珠心算貳段」檢定合格，讓他直呼「我是不能會珠心算呦！我會珠心算很奇怪嗎！我明明看起來很會珠心算啊！我明明每天都教兒子女兒珠心算啊！我會珠心算還要跟妳說嗎」。

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「不管會不會，會陪伴小孩做作業，就是帥」、「這畫面超可愛」、「人不可貌相」、「反差萌」、「這位哥感覺就是有疼老婆的氣場」、「看手就知道有學過，專業的」、「小女孩跟爸爸手指這樣捏阿捏的算著，畫面好有趣也好溫馨」、「認真的爸爸最帥」。

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