6歲男童頭卡公園搖椅重傷　爸媽照顧不周也有責...僅獲國賠19萬

▲ 高雄一名6歲男童玩搖椅不慎，導致頭部嚴重外傷，父母心疼向國家求償322萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名6歲男童2019年年初到公園玩，不料在遊玩搖椅時，不慎滑倒而遭夾搖椅底部，導致嚴重頭部外傷，之後更出現創傷後症候群，男童父母心疼不捨，於是向林園區公所求償322萬。高雄地院近日判決結果出爐，法官認為公所確有疏失應該賠償，但男童爸媽放任小孩自己去公園，也要負擔七成責任，因此判處判區公所只要國賠19萬。

判決書指出，高雄一名6歲男童2019年1月19日下午５時跟著表哥、表姊前往高雄林園區綠色風華公園玩，乘坐圓形搖椅時，不小心滑倒而被夾入搖椅底部，當場痛得號啕大哭，因此驚動周遭的大人，趕忙將男孩救出。

男童經送醫急救後，被醫院判定頭部有嚴重外傷、右側眼眶額骨粉碎性、凹陷性骨折、眼窩變形、腹部碾壓性鈍傷與延遲性肝臟衰竭等眾多傷勢，甚至還罹患創傷後症候群，在加護病房住了快一個月，才轉往普通病房，直到同年2月23日才出院返家休養，並於3月5日始回學校上課。

男童的父母認為公園搖椅沒有做好防護措施，也沒在設施旁邊放置警告標誌、標語，因而導致自己的孩子受傷，於是要求國家賠償322萬餘元。

林園區公所則表示，搖椅的設置目的是提供民眾休憩用，並非兒童遊戲設備，因此不適用兒童遊戲場設施安全管理規範，此外搖椅僅可透過身體輕微前後穩定來擺動，並非鞦韆那種透過劇烈高度擺盪獲得刺激感的裝置，而男童不當使用搖椅擺盪，導致無法及時停下，且沒有注意路況奔跑跌倒，才會被夾傷，因此區公所並無過失。

高雄地院審理認為，搖椅雖不是兒童遊戲設施，但區公所也沒有禁止2到12歲兒童使用，因此在管理上確有疏失，因此須負擔男童醫藥費、看護費、精神撫慰金共76萬，不過男童的父母放任小孩自己去公園，也未盡到保護的義務，同樣要對孩子受傷負7成責任，因此判決林園區公所須賠償19萬餘元，全案可上訴。