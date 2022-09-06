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Apple Watch 「Pro」立體圖透曝光　實體按鈕更方便

▲Apple Watch Pro圖透。（圖／取自MacRumors）

▲Apple Watch Pro圖透。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會將登場，而除了iPhone 14外，秋季發表會也預計會出現許多新產品，包含最新的Apple Watch，此次也預計會推出更強大的「Pro」版本。外媒 91mobiles 分享了一組最新的渲染圖，圖中是即將推出的 Apple Watch Pro 。

渲染圖與先前流出的錶殼圖像一致，顯示手錶左側包含一個新的實體按鈕。新按鈕在 CAD 圖像中顯示位於喇叭的三個孔下方。

與當前版本相比，CAD 顯示錶盤的外觀更加堅固，數字表冠和側邊按鈕似乎都安裝在Apple Watch Pro 側面的底盤突出中，新設計可以讓使用者更容易使用。與 Apple Watch Series 7 不同，手錶上的顯示螢幕採完全平面設計。

彭博社的Mark Gurman在本週末的Power On 時事通訊中表示，Apple Watch Pro 將配備更大的顯示螢幕，可能比手腕還大。過去有傳言稱該設備的外殼尺寸在 47 mm到 48 mm之間。Mark Gurman 稱，蘋果計劃使用更大的顯示螢幕向運動員顯示鍛煉成果與指標，並且還將重新設計錶盤。

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