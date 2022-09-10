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花9千「只是躺在她旁邊」　大師兄寫沈船經歷：5分鐘後還是寂寞

▲▼性行為,性交易（示意圖／取自Pixabay）

▲有客人每三天包場一次，一次9千，只是靜靜躺在她旁邊。（示意圖／取自Pixabay）

文／大師兄

摘自／寶瓶文化《孝子

蘋果是位江蘇妹，我很喜歡她的聲音。第一次約她的時候，天氣很冷，她好像很怕冷，整個臉紅撲撲的，所以我叫她蘋果。所謂「一天一蘋果，醫生遠離我」，但是在我心中，似乎是一週看一次蘋果，寂寞就會遠離我。

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比起橘子的清純，蘋果顯得老練許多。一開門，她問也不問覺得她可不可以，而是直接給我一個擁抱，然後說：「親愛的，你還不進房嗎？」光憑這一句話，我沉船了！

小房間總是暗暗的，讓人看不清彼此。在這種燈光下，容貌、年紀都被隱藏了，也自然使人產生遐想。但蘋果不需要靠這些，因為光憑聲音，她就夠讓人心神蕩漾。

剛進房，我有點緊張，一聽她說「我們可以開始了喔」，我立刻點點頭，掏出錢包準備付錢。但蘋果抓著我的手，告訴我：「別這樣，這樣多沒感情。是開始……把我當女朋友一樣。」

我心想，下次可要直接問清楚，到底是先埋單還是後埋單呀！

＊＊＊

蘋果和橘子很不一樣，每個動作都帶著逗弄，讓沒什麼經驗的我更是顯得尷尬。
看我的反應，她笑著問我：「你很少出來玩吧？」

「真的很少。」
「交過女朋友嗎？」
「沒有。」
「那你把我當女朋友呀！」

這樣的聲音、這樣的話語，再加上她紅通通的臉蛋，老實說，我還真不知道該怎麼回答。見我尷尬，她立刻接著說：「現在就把我當作你的女朋友，你想做什麼？」

「啊？」她湊到我的耳朵旁，輕聲地問：「我說，我現在是你的女朋友，你想做些什麼？」說完後，她在我耳朵旁吹了一口氣。我很緊張，但是又很興奮，只能結結巴巴地說：「切切切切……切水果！」

蘋果一愣。「啊？」「要是我有女朋友，我想叫她切水果餵我吃。」我說。

她一聽，簡直笑開了花。「哈哈哈哈！你真的是我在台灣遇到最好笑的！」我也跟著傻笑，卻又認真地補一句：「我是說真的。」

她將一頭長髮綁成馬尾，然後靠在我身旁，說：「好呀，下次你帶水果來，我切給你吃。這次，我們先做別的事情⋯⋯」我聽了欣喜若狂！多欣喜呢？嗯，比做所謂別的事情還欣喜！

「你知道嗎？你們台灣人真的好奇怪。有一個人，他都三天來一次，一次就包三個小時，但也沒做什麼，就是來躺在我旁邊。三個小時要九千塊錢呢！你說說，為什麼他要花九千塊來睡覺呀？換成是你，你會這樣做嗎？」蘋果問我。

我看看自己沒剩多少的時間，想了想，邊摸著蘋果的小手，邊回說：「我想，他很寂寞吧。」

「哇，寂寞需要花那麼多錢！」我笑笑，再摸摸她的小手。只要還能用錢買到一份不寂寞，那就不貴。貴的是花了一堆錢，還是寂寞。

至少我這次花的錢還剩下五分鐘，我可以靠著一個人，好好享受著這份不寂寞。雖然五分鐘後，還是寂寞。

＊＊＊

後來，等我終於又存夠了錢，還準備了一顆象徵生意旺旺來的鳳梨，打電話去約的時候，卻聽說蘋果的旅遊簽到期，她已離開了。

我怔怔地問總機小姐：「那，蘋果還會回來嗎？」

「我也不知道。不過我們過兩天會來一個很漂亮的喔，叫──」我沒聽完就掛了電話，呆呆地望著手上的鳳梨。

只不過想要有人削個水果給我吃，竟然是那麼困難嗎？

＊＊＊

「或許下一個人，她會削水果給我吃吧？」蘋果離開了，我只好帶著那顆鳳梨去找老林聊天。老林看看鳳梨，輕輕地嘆一聲，說：「應該很難吧！」

果然，寂寞的人注定一輩子必須寂寞。連這個小小的願望，都那麼難以實現呀！「我還真沒看過去找小姐幫忙殺鳳梨的。你不能帶難度比較低的水果嗎？水梨之類的不香嗎？」

辦不到。對我來說，願意拿水果刀替我殺難度那麼高的鳳梨，才是真愛呀！

▲▼大師兄毫無掩藏的「沉船」告白。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《孝子》，作者大師兄，從PTT媽佛版「接體員的大小事」系列文章竄紅，在殯儀館工作多年，從接體員到火葬場技工，出版《你好，我是接體員》、《火來了，快跑》2本書；如今繼續朝著「全方位殯葬工作者」的夢想前進。新書《孝子》是大師兄毫無掩藏的「沉船」告白，描述過去追求「快樂」的日子，殘破的靈魂們相遇、彼此安慰，然後有人帶著殘破皮夾離去的故事⋯⋯。

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