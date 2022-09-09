4歲男童被窗簾繩勒住窒息！　彰消119「線上CPR」從死神手上搶回

▲彰化消防局119勤務員陳彥妤線上CPR救回4歲男童。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

振奮！彰化縣消防局今天下午據報，1名4歲男童被窗簾拉繩勒住頸部窒息，經119執勤員陳彥妤積極地以電話線上指導男童父親實施CPR(DA-CPR)，成功將小朋友救回，並恢復正常呼吸，成功的從死神手中搶回孩童寶貴的生命，送往醫院進一步觀察治療。

彰化縣消防局表示，今(9)日下午119勤務中心接到男童父親的求救電話，其4歲兒子趴在繩子上窒息了，勤務員陳彥妤隨即安撫家長務必要「冷靜」，首先引導家屬緊急評估孩童生命徵象，得知「孩童呼吸感覺不太正常，且漸漸微弱」，立即教導實施CPR，由於男童父親也有學過CPR，在雙方配合及努力下，小孩嘴唇由白漸漸轉為紅潤，呼吸感覺也漸漸恢復正常，立即將孩童送到醫院進一步治療。

陳彥妤回想當時：情況非常緊急，且本身同為育有稚女之母親，感同身受父親當下心情惶恐不安，陳員冷靜思緒，了解一分一秒都是關鍵，立即指導父親執行CPR。急救過程中，電話另一端接收到孩童恢復呼吸，深感替父親帶來一絲希望。未來期許自己持續展現專業，幫助更多需要幫助的人。

消防局呼籲民眾發現民眾意識昏迷、無正常呼吸時，應撥打119報案並立即實施DA-CPR，如果不會操作也不用擔心，只要冷靜的聽從消防局119執勤員專業的指導，即有機會救回身邊重要的人，本案即是民眾配合119執勤員線上指導，成功將患者救回的最佳案例。