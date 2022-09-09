　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

4歲男童被窗簾繩勒住窒息！　彰消119「線上CPR」從死神手上搶回

▲▼彰化消防局119勤務員CPR救回4歲男童。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化消防局119勤務員陳彥妤線上CPR救回4歲男童。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

振奮！彰化縣消防局今天下午據報，1名4歲男童被窗簾拉繩勒住頸部窒息，經119執勤員陳彥妤積極地以電話線上指導男童父親實施CPR(DA-CPR)，成功將小朋友救回，並恢復正常呼吸，成功的從死神手中搶回孩童寶貴的生命，送往醫院進一步觀察治療。

彰化縣消防局表示，今(9)日下午119勤務中心接到男童父親的求救電話，其4歲兒子趴在繩子上窒息了，勤務員陳彥妤隨即安撫家長務必要「冷靜」，首先引導家屬緊急評估孩童生命徵象，得知「孩童呼吸感覺不太正常，且漸漸微弱」，立即教導實施CPR，由於男童父親也有學過CPR，在雙方配合及努力下，小孩嘴唇由白漸漸轉為紅潤，呼吸感覺也漸漸恢復正常，立即將孩童送到醫院進一步治療。

▲▼彰化消防局119勤務員CPR救回4歲男童。（圖／彰化縣消防局提供）

陳彥妤回想當時：情況非常緊急，且本身同為育有稚女之母親，感同身受父親當下心情惶恐不安，陳員冷靜思緒，了解一分一秒都是關鍵，立即指導父親執行CPR。急救過程中，電話另一端接收到孩童恢復呼吸，深感替父親帶來一絲希望。未來期許自己持續展現專業，幫助更多需要幫助的人。

消防局呼籲民眾發現民眾意識昏迷、無正常呼吸時，應撥打119報案並立即實施DA-CPR，如果不會操作也不用擔心，只要冷靜的聽從消防局119執勤員專業的指導，即有機會救回身邊重要的人，本案即是民眾配合119執勤員線上指導，成功將患者救回的最佳案例。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
錫蘭曝在台受騙過程　「不相信人會這麼過份」
快訊／英女王逝世　新國王查爾斯三世10日凌晨發表全國演說
同學約烤肉1人帶3食材！慘成「烘焙吐司趴」他崩潰
查爾斯三世「明天登基」正式成為國王　加冕儀式再等等
中秋節快拜土地公！「2生肖」財運超威　下半年賺很大
廖老大店前打卡！酷炫被問「是不是拍完就倒掉」回答笑翻網
快訊／中秋大樂透1億「買一張對兩獎」　全台瘋搶57組百萬加碼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

4歲男童被窗簾繩勒住窒息！　彰消119「線上CPR」從死神手上搶回

愛心企業持續9年送暖　北榮桃園分院護家住民開心過中秋

「水彩的可能」2022桃園水彩藝術展　進入校園深耕藝術量能

2022文化部×桃園科技藝術節　科技產業與藝術家共創「前進之路」

中秋獻唱祝福！　謝龍介、蔡宗豪自彈自唱「月亮代表我的心」

台南安平區議員參選人林依婷競總成立　地方仕紳鄉贊聲喊凍蒜

國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

老師推薦保證獲利！　警上網找案例...及時勸阻阿北滙款

東港3年一科迎王祭　7角頭轎班齊聚...甲辰正科大總理公司貼紅榜

中秋送暖！台東縣政府感謝社福機構　致贈加菜慰問金

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

4歲男童被窗簾繩勒住窒息！　彰消119「線上CPR」從死神手上搶回

愛心企業持續9年送暖　北榮桃園分院護家住民開心過中秋

「水彩的可能」2022桃園水彩藝術展　進入校園深耕藝術量能

2022文化部×桃園科技藝術節　科技產業與藝術家共創「前進之路」

中秋獻唱祝福！　謝龍介、蔡宗豪自彈自唱「月亮代表我的心」

台南安平區議員參選人林依婷競總成立　地方仕紳鄉贊聲喊凍蒜

國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

老師推薦保證獲利！　警上網找案例...及時勸阻阿北滙款

東港3年一科迎王祭　7角頭轎班齊聚...甲辰正科大總理公司貼紅榜

中秋送暖！台東縣政府感謝社福機構　致贈加菜慰問金

再撐4個月就有退休金！父親突遭公司資遣…他聽理由傻了：好奇怪

錫蘭來台「癌末粉想合照」曝受騙過程　失望嘆：不信人會這麼過份

快訊／英女王逝世　新國王查爾斯三世10日凌晨發表全國演說

要愛愛女神ET確診…曬兩條線氣罵「隱匿不報」同業：真的很自私

北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

兄弟鬼滅商品首日營業額600萬創紀錄！陳妍霏播報好甜

同學約烤肉1人帶3食材！慘成「烘焙吐司趴」　他崩潰：每人都一條

4歲男童被窗簾繩勒住窒息！　彰消119「線上CPR」從死神手上搶回

查爾斯三世「明天登基」正式成為國王　加冕儀式還要再等等

才剛愛愛完...「保險套血淋淋」他嚇壞！2原因曝　20～40歲易好發

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

地方熱門新聞

南檢攜手統一獅反賄宣導

窗簾繩勒住童　彰消119「線上」救回

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

台中商旅進軍谷關　新飯店動土

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

好康！社頭中秋活動　火車站前1500顆文旦免費送

麻豆文旦外銷加拿大、關廟鳳梨飛日本

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

台南安平、南區議員參選人林依婷競總成立

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

南138線、南168線、南177線道路改善工程

機械設備公司欠款291萬元拒繳虛實負責人管收

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

更多熱門

相關新聞

彰化工人跌落設備槽慘死！機器卡滿屍塊

彰化工人跌落設備槽慘死！機器卡滿屍塊

彰化縣芳苑鄉一間回收工廠今(9日)上午傳出恐怖碎屍案，一名泰姓越南籍移工(32歲)在上班時間突然失蹤，同仁遍尋不著下調閱監視器，才發現泰男不慎跌落設備槽中，遭機器絞碎慘死。案件曝光後，目前該工廠已被勒令停工，後續將依法開罰3萬元以上、30萬元以下；而泰男為何會跌落，後續還有待進一步調查。

被紅綠燈狠砸！新手媽最新病況曝

被紅綠燈狠砸！新手媽最新病況曝

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

快訊／國道南下195K3車追撞　回堵9km

快訊／國道南下195K3車追撞　回堵9km

不二坊蛋黃酥「開放門市購買」！民眾排爆

不二坊蛋黃酥「開放門市購買」！民眾排爆

關鍵字：

彰化消防局勤務中心窗簾拉繩

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面