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梅花中秋節轉中颱！一圖看各地賞月指數　氣象局曝追月最佳7地

▲▼氣象局公布各地賞月指數。（圖／氣象局）

▲氣象局公布各地賞月指數。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明(10日)天就是中秋節，中央氣象局臉書粉專今傍晚公布中秋夜賞月指數，氣象局表示，北台灣賞月要趁上半夜，中南部和花東賞月條件佳，澎金馬明月高掛，賞月條件最好。

氣象局今在臉書粉專公布明天中秋節各地賞月指數，氣象局表示，梅花颱風外圍環流週日(11日)凌晨才到，北台灣賞月要把握上半夜，北海岸及宜蘭要碰碰運氣；中南花東賞月條件佳，待午後雷雨散去後越夜月越明；澎湖金門馬祖明月高掛，賞月條件最好。

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根據氣象局公布賞月指數，北海岸和宜蘭賞月指數最低，僅有2個燈，其次是北部拿下3個燈，中部、南部、花蓮、台東、澎湖、金門和馬祖等7地賞月指數最高，皆有4個燈。

氣象局表示，基隆北海岸、宜蘭迎風面雲量較多，颱風外圍環流接近，快的話深夜起有短暫陣雨，能不能看到月亮，要看梅花颱風的移速了。北部、花東上半夜賞月條件佳，下半夜雲增多，上半夜順利看到月亮的機率高，但隨著外圍環流接近，下半夜雲量漸增，北部雲量又更多一些。若要通宵達旦等日出，建議攜帶雨具。

氣象局指出，中南部天氣不受颱風接近影響，賞月條件好。但由於下午有些地方有午後雷陣雨，尤其中部山區、南部地區機率較高，等雲散掉後，迎接的是皎潔明月。澎湖金門馬祖明月高掛，天氣穩定，賞月條件最佳。

氣象局表示，梅花颱風向西北朝台灣東方外海接近，12日至14日滯留於台灣東方外海，之後北上機率高，颱風外圍環流自11日起至15日影響台灣，北東有雨，北部東北部山區、北海岸大雨。明天10日晚間起颱風可能影響東方海面，連假後期有發海上警報的可能。

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