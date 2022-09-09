老人極樂35秒片流出！爆乳妹「雙球蹭臉」腿開開　嬌喊：摸我啊～

記者朱祖儀／綜合報導

不少安養中心會安排活動，讓行動不便的長者待在機構內也能享受娛樂。近日網路上就流傳一段影片，看到一整排阿公坐在輪椅上面看著前方表演，但讓人驚訝的是，中心請來的竟是吸睛的爆乳辣妹熱舞，且辣妹還對著長輩們「進攻」，不只用雙球猛蹭，還拉著阿公的手撫摸自己的身體，影片曝光後掀起熱議。

▲辣妹在地上開腿表演。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出影片，看到似乎有養老中心請來表演團，一名辣妹身上穿著布料極少的服裝，先是坐在地上抬起雙腳「一開一合」，下體直接對著阿公，接著還開始撫摸身體，火辣表演內容讓人看了瞠目結舌。

辣妹似乎覺得前面的表演不夠看，下秒起身就直接鎖定眼前的阿公，先是將雙峰往對方的臉上猛蹭，說著「摸我啊」，還直接拉起長輩的手，往自己的雪乳摸去，接著更從上面摸到私密部位，養護中心的工作人員還在一旁幫忙拍攝，現場氣氛相當熱烈。最後辣妹摸著長輩的頭，祝福說「你要健康喔」，撩人演出才終於結束。

▲辣妹拉著阿公的手摸自己。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不少人看到影片後紛紛表示，「太刺激了吧」、「阿公都快要站起來了」、「爺爺終於再見到奶奶了！真感人」、「阿公都過的比我爽嗚嗚嗚」、「可以看到其他阿公羨慕的眼神」、「這是哪一間？我老了也要去」、「阿公血路都通了」、「男人老了依舊還是男人」、「很多人想提早養老了」。