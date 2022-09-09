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情侶誘4少女賣淫「1個月接客200次」　逼拍性愛教學帶還免費試車

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲4名未成年少女被惡情侶誘騙賣淫，還被免費試車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄謝姓男子（31歲）和蔡姓女友（26歲）共同經營應召站，他們在臉書刊登求職資訊，誘騙2名14歲國中少女和2名未滿18歲少女成為旗下應召女，兩人除了每天逼少女們賣淫接客，謝男還免費「試車」，甚至「拍教學A片」，檢警估算4名未成年少女1個月期間接客超過200次，高雄地院審理後，依違反兒少性交易等罪判處謝男有期徒刑、蔡女6年。

其中一名被害少女小愛（化名）和母親另提民事求償200萬元，法院審理時，謝、蔡都說想要跟對方和解，但一直沒有成功，法官依少女受侵害程度，判兩人應賠170萬。

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲4名未成年少女被惡情侶誘騙賣淫，還被免費試車。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

判決指出，謝男和蔡女是以暱稱「黃柔柔」的臉書帳號，在「高雄求職兼差打工區」等臉書社團刊登求職資訊，2019年11月間，剛滿14歲的少女小夢（化名）主動在求職資訊文章下方留言後，謝、蔡兩人馬上主動聯絡小夢，雖然知道小夢年僅14歲且蹺課逃家，但仍先安排小夢住進朋友家，由於擔心小夢失蹤人口身分遭查緝，於是又另外租房子給小夢住。

謝男和蔡女隨後在創設的「南部龍貓香蕉園」等群組，刊登性交易資訊吸引男客上門尋歡，以每小時3500元仲介小夢賣淫，謝蔡兩人則每次抽成1000元，這段期間，還陸續有2名未滿18歲的少女和另名剛滿14歲的少女小愛（化名）加入謝男旗下賣淫賺錢，不僅賺皮肉錢，謝男還以試車的名義，對4名少女下手性侵，其中小愛還被誘騙拍攝教學性愛影帶，讓其他少女學習與男客的性愛技巧。

後來，小愛與一名男客過從甚密，被謝男知道後，謝男夥同小愛以積欠美甲課程及車資等藉口，再向男客詐騙4萬多元，小愛也獲取1萬多元的分紅，小愛後來跳槽，謝男還擄走小愛逼她還錢，小愛求助哥哥，哥哥簽下9萬多元的贖身費才脫身，但兄妹無力還錢，又擔心安危，只好報警求助。

檢警獲報後展開追查，發現謝男和蔡女在短短一個月期間，竟靠4名少女賣淫超過200次，進帳超過50萬元，高雄地院審理時，謝男、蔡女兩人坦承犯行，法官依違反兒少性交易等罪各判他們8年、6年徒刑、併科罰金15萬及9萬元，目前案件上訴二審中。

民事部分，小愛和母親另提民事求償200萬元，高雄地院審理後，判蔡、謝等人應賠170萬元，全案可上訴。

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