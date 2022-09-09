台灣女子圍棋新棋后誕生　楊子萱全勝奪下健喬盃首冠

▲楊子萱（圖右）拿下「第八屆健喬盃女子圍棋最強戰」后座。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣女子棋賽獎金最高的「第八屆健喬盃女子圍棋最強戰」，昨（9日）天舉行冠亞軍決賽，由勝部冠軍楊子萱對決敗部冠軍盧鈺樺，經過5個多小時鏖戰，最終由楊子萱驚險擊敗盧鈺樺，首度奪得女子最強戰后冠與40萬元獎金，也以全勝之姿贏得女子最強，楊子萱在賽後指出，多次止步於亞軍，這次終於拿下冠軍，心中非常感動。

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▲楊子萱（圖右）拿下第八屆健喬盃女子圍棋最強戰后座，由健喬集團董事長林智暉（圖左）頒獎。（圖／海峰棋院提供）

由中華職業圍棋協會主辦的「第八屆健喬盃女子圍棋最強戰」，是台灣女子棋賽中獎金最高的比賽，並由健喬集團獨家冠名贊助，比賽從上月15日起舉行，共有14名選手參賽，包括去年冠軍盧鈺樺、前年冠軍俞俐均等選手都有參賽，俞俐均和盧鈺樺在敗部複賽碰頭，並由盧鈺樺勝出，並在昨天對於一路連勝的楊子萱。

▲第八屆健喬盃女子圍棋最強戰從8月中旬開始舉行。（圖／海峰棋院提供）

去年冠軍盧鈺樺執黑棋先攻，一開始黑棋形勢略佔上風，但進入中盤之後，楊子萱追近，局勢重回原點，也成為這盤勝負關鍵，最後楊子萱在讀秒下沉穩應對，抓住對手失誤立刻封鎖，贏得這盤比賽，拿下女子圍棋最強戰后座，也是首度在女子圍棋最強戰稱霸，並以全勝之姿贏得女子最強，不僅實力漸趨穩定，更展現出一流勝負師所具備的心理素質。

▲楊子萱擊敗盧鈺樺，拿下第八屆健喬盃女子圍棋最強戰后座。（圖／海峰棋院提供）

楊子萱在賽後表示，奪冠當下很開心，因為前幾年拿了很多亞軍，今年奪冠可算是一個突破；而首度打入四強的新科職棋李嘉馨，也對這次表現同樣感到開心，並期望明年更進一步，取得更好的表現。

