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40年前暴風雨中訪美　英女王：把英國陰雨傳統帶到加州

文／中央社台北9日電

英國女王伊麗莎白二世今辭世，享耆壽96歲，她在位70年是英國穩定的象徵，她的去世對全世界皇室迷帶來感傷，並喚起40年前她造訪美西及舊金山巧遇強風暴雨的記憶。

根據「雷根總統圖書館及博物館」（Reagan Presidential Library & Museum），伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾於1983年2月底至3月初第一次造訪加州10天。

當時女王與菲立普親王原本計畫搭乘皇家遊艇不列顛尼亞號到加州濱海城市聖巴巴拉（Santa Barbara）與前美國總統雷根夫婦會面，一起享用午餐並騎馬。但是強風暴雨為當地帶來了比正常多3倍的雨量，他們改搭美國空軍飛機從長堤（Long Beach）飛往戈勒塔（Goleta）與雷根夫婦見面。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

戈勒塔是加州聖巴巴拉郡南邊的城鎮，雷根夫婦在其間擁有佔地廣闊的度假牧場。

「舊金山紀事報」今報導，那是伊麗莎白二世第一次造訪美國西岸，原訂行程是女王先到南加州幾天，再搭乘皇家遊艇不列顛尼亞號北上舊金山，不過海上的暴風雨打亂計劃，皇室一行人改提前一天飛抵舊金山。

伊麗莎白二世在舊金山下榻的聖佛蘭西斯酒店（St. Francis Hotel）於24小時前收到行程改變的通知。報導說「酒店和員工習以為常」做妥應變，因為自1904年以來這家酒店接待過多位國家元首和皇室成員。酒店騰空10、11與12樓給白宮的隨扈，29、30和31層樓為英國皇室專用。

1983年3月3日雷根夫婦在舊金山金門公園內的笛洋博物館 （de Young Museum，或譯德揚博物館）為伊麗莎白二世與菲立普親王舉辦一場星光熠熠的國宴。

當天晚宴的嘉賓名單涵蓋政商名人，包括惠普公司創辦人派卡德（David Packard）、蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、「星際大戰」大導演喬治盧卡斯（George Lucas）及洋基傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）等運動明星出席。但同時約有7千名親愛爾蘭的示威者在場外高呼抗議口號。

對於受到天氣影響而留下深刻印象的美西行，伊麗莎白二世在舊金山的晚宴致詞時幽默地說，在拜訪美國之前，她已經知道會把英國的一些傳統「出口」到美國，但之前沒料到「天氣是其中之一」，她的妙語引來現場的笑聲與鼓掌。女王指的是英國常有陰雨，而加州很少下雨。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天對伊麗莎白二世去世發表聲明，提及女王在她重要的人生與工作中發揮不凡的影響力，讚揚她在二次大戰期間加入武裝部隊，並在21歲生日時承諾將她的一生奉獻英國和英聯邦。

紐松表示，伊麗莎白二世史無前例登基70載，「始終信守她的承諾，當社會發生巨大變化和不確定性時，她展現堅定不移的領導力、啟發人們，成為穩定的源頭，並領導她的大家庭。」

 

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