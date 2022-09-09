「眼睛業障重」海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

▲海濤法師與弘法集團執行長吳秀慧鬧翻並爆爭訟，吳秀慧表示自己才是創辦人，圖為弘法集團在宜蘭三星的總部（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

鏡週刊昨(7日)獨家報導海濤法師與大弟子林基城及吳秀慧鬧翻後，弘法集團成員間為10億元資產爆出10件官司，擔任弘法集團的吳秀慧委請律師發聲明稿強調，自己才是此弘法集團創辦人，集團中法師並只有海濤一位，當年是基於對海濤的尊重，讓海濤擔任生命傳播文化志業基金會、救狗協會等10餘公益團體負責人，目前由吳秀慧成立另一基金會，是為讓集團金流管理合法化，並反控海濤派人至集團搬搶財物。

吳秀慧在聲明中強調，出家人四大皆空，不沾染酒色財氣，相關的錢是「佛陀帳」，是十方信眾捐獻的，並不屬於海濤個人，只是借用海濤帳戶存放，因此海濤並沒有「淨身出戶」「10億資產都不要了」的問題，吳秀慧聲明強調，對於佛陀帳均由專業會計管理，絕無私用。

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聲明中，吳秀慧並反控海濤親近通靈女性，還讓這女性對弟子講前世今生等不符合佛教教義言論，還享有佛門法師「昇座」待遇（坐在比一般弟子高的地方），還讓弟子到集團搬財物，集團成員就此質疑海濤後，他就辭職退出集團，但卻又有自稱代表海濤的李姓男子表示要透過黨政軍來處理她，吳秀慧強調，他與丈夫20多年前為弘揚佛法、救護眾生成立了相關協會，2人並不是海濤的俗家弟子，與海濤並非師徒關係，相關協會成立時，海濤是掛名的負責人。

鏡週刊針對此案，多次透過管道與海濤法師聯絡，但他在至宜蘭地檢署出庭後即赴美國及加拿大弘法，均未回應，相關律師也表示無法與他聯絡上，本刊在海濤的臉書直播粉絲團聯絡，也未獲回應，海濤僅在本刊昨天出刊後在臉書發文寫下「海濤法語，接受世間的磨難，是面對自己修行最好的機會」。

海濤法師弘法近30年，2016年在談到看到另一半外遇時，他以一句「假的，眼睛業障重」令人印象深刻，近來卻與合作逾30年的居士弟子吳秀慧反目，海濤在2年多前，直接下令解職吳秀慧在集團的執行長職務，除了發公文還在LINE群組宣布此事，不料卻爆出10件官司，海濤去年離開自己一手創辦的弘法集團。

海濤弘法集團海內外都設有講堂或道場，並在宜蘭三星鄉占地2,000坪農地蓋3棟農舍當成慈悲志業基地，並擔任海濤慈悲志業基金會及救狗協會等17個公益協會、基金會負責人，並成立生命電視台弘法，累積資產逾10億元，但去年卻突然宣布退休，離開一手創辦的海濤弘法集團，改租公寓開網路直播講經，還向弟子表示過去的海濤就像往生、死了，引發眾人關注。

海濤突然退休，原來是與信徒翻臉有關，多年來他將集團財務委由俗家弟子林基城、吳秀慧夫婦管理，但師徒在2020年因對財務管理意見不合，徹底鬧翻，並且爆發多起官司爭訟，至今仍未止息。

2年多前海濤以公文及在LINE群組發公告並寄存證信函下令解除吳、林在集團的所有職務，並要求2人開保險箱點交現金與交出海濤及相關基金會的印章與存摺，但吳、林則發存證信函拒絕配合，並展開爭訟，法院已判吳林2人解職案合法，吳林2人遭控侵占及洗錢案，海濤出庭後表示不追究，吳林2人獲不起訴。

吳秀慧今雖委請律師發聲明強調沒有私吞善款，強調自己才是相關協會創辦人，但風波仍未平息，今也有弟子向本刊表示想拿回之前的捐給海濤弘法集團的錢，本刊調查，海濤弘法集團及個人帳戶從2020年起開始有上億資金匯出並已爆10件以上爭訟，對於這樣的客觀事實，同樣一個10億元，集團成員間說法互異，事實真相只有一個，相關事證若能一一浮現，或經由司法調查，讓全案往好的方向發展，善款善用，以免辜負信眾護法護持及布施的美意。



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