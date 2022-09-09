　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「眼睛業障重」海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

海濤法師與弘法集團執行長吳秀慧鬧翻並爆爭訟，吳秀慧表示自己才是創辦人，圖為弘法集團在宜蘭三星的總部。

▲海濤法師與弘法集團執行長吳秀慧鬧翻並爆爭訟，吳秀慧表示自己才是創辦人，圖為弘法集團在宜蘭三星的總部（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

鏡週刊昨(7日)獨家報導海濤法師與大弟子林基城及吳秀慧鬧翻後，弘法集團成員間為10億元資產爆出10件官司，擔任弘法集團的吳秀慧委請律師發聲明稿強調，自己才是此弘法集團創辦人，集團中法師並只有海濤一位，當年是基於對海濤的尊重，讓海濤擔任生命傳播文化志業基金會、救狗協會等10餘公益團體負責人，目前由吳秀慧成立另一基金會，是為讓集團金流管理合法化，並反控海濤派人至集團搬搶財物。

吳秀慧在聲明中強調，出家人四大皆空，不沾染酒色財氣，相關的錢是「佛陀帳」，是十方信眾捐獻的，並不屬於海濤個人，只是借用海濤帳戶存放，因此海濤並沒有「淨身出戶」「10億資產都不要了」的問題，吳秀慧聲明強調，對於佛陀帳均由專業會計管理，絕無私用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中，吳秀慧並反控海濤親近通靈女性，還讓這女性對弟子講前世今生等不符合佛教教義言論，還享有佛門法師「昇座」待遇（坐在比一般弟子高的地方），還讓弟子到集團搬財物，集團成員就此質疑海濤後，他就辭職退出集團，但卻又有自稱代表海濤的李姓男子表示要透過黨政軍來處理她，吳秀慧強調，他與丈夫20多年前為弘揚佛法、救護眾生成立了相關協會，2人並不是海濤的俗家弟子，與海濤並非師徒關係，相關協會成立時，海濤是掛名的負責人。

鏡週刊針對此案，多次透過管道與海濤法師聯絡，但他在至宜蘭地檢署出庭後即赴美國及加拿大弘法，均未回應，相關律師也表示無法與他聯絡上，本刊在海濤的臉書直播粉絲團聯絡，也未獲回應，海濤僅在本刊昨天出刊後在臉書發文寫下「海濤法語，接受世間的磨難，是面對自己修行最好的機會」。

海濤法師弘法近30年，2016年在談到看到另一半外遇時，他以一句「假的，眼睛業障重」令人印象深刻，近來卻與合作逾30年的居士弟子吳秀慧反目，海濤在2年多前，直接下令解職吳秀慧在集團的執行長職務，除了發公文還在LINE群組宣布此事，不料卻爆出10件官司，海濤去年離開自己一手創辦的弘法集團。

海濤弘法集團海內外都設有講堂或道場，並在宜蘭三星鄉占地2,000坪農地蓋3棟農舍當成慈悲志業基地，並擔任海濤慈悲志業基金會及救狗協會等17個公益協會、基金會負責人，並成立生命電視台弘法，累積資產逾10億元，但去年卻突然宣布退休，離開一手創辦的海濤弘法集團，改租公寓開網路直播講經，還向弟子表示過去的海濤就像往生、死了，引發眾人關注。

海濤突然退休，原來是與信徒翻臉有關，多年來他將集團財務委由俗家弟子林基城、吳秀慧夫婦管理，但師徒在2020年因對財務管理意見不合，徹底鬧翻，並且爆發多起官司爭訟，至今仍未止息。

2年多前海濤以公文及在LINE群組發公告並寄存證信函下令解除吳、林在集團的所有職務，並要求2人開保險箱點交現金與交出海濤及相關基金會的印章與存摺，但吳、林則發存證信函拒絕配合，並展開爭訟，法院已判吳林2人解職案合法，吳林2人遭控侵占及洗錢案，海濤出庭後表示不追究，吳林2人獲不起訴。

吳秀慧今雖委請律師發聲明強調沒有私吞善款，強調自己才是相關協會創辦人，但風波仍未平息，今也有弟子向本刊表示想拿回之前的捐給海濤弘法集團的錢，本刊調查，海濤弘法集團及個人帳戶從2020年起開始有上億資金匯出並已爆10件以上爭訟，對於這樣的客觀事實，同樣一個10億元，集團成員間說法互異，事實真相只有一個，相關事證若能一一浮現，或經由司法調查，讓全案往好的方向發展，善款善用，以免辜負信眾護法護持及布施的美意。


更多鏡週刊報導
「3箭1斧」查賄密技曝光　邢泰釗下令：買票假訊息境外勢力介選全都抓
前主播涉背信坑三立　《消失的國界》主持人李天怡夫妻遭起訴
遭控誘捕盜版遭起訴　林義傑喊冤：遭汙名化

 

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／96歲英國女王辭世　總統蔡英文深切哀悼
百萬E奶直播主驚傳性愛影片外流　53字回應：不想說太多
中秋連假首日高公局出包！　1968app電腦當機無法查路況
英女王生前最後亮相「手背大片瘀青」　民眾心疼96歲還上工
人已在高雄！Hebe演唱會深夜喊停　上班族歌迷氣炸灌爆臉書：
英國大改版！　女王駕崩後護照、貨幣都得換新

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「眼睛業障重」海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

連假首日國道多路段塞了　高公局機房出包！查不到路況「崩潰」

中秋連假首日高公局出包！　1968app電腦當機無法查路況

田馥甄演唱會臨時喊卡！釣出一堆台灣鯛　飯店員工被波及怒吼

正妹「騎車不戴帽」自帶氣囊狂晃　身分曝光了

中秋連假「大眾運輸3大優惠」出爐！搭北花線4人同行1人免費

「梅花」強度將超過中度以上！　專家警告：無法排除對台威脅

今中秋連假首日最塞！車流爆1.3倍　國道防6大「停車場路段」

從負債到27歲就退休！她打破被動收入迷思：依賴薪資條更恐怖

台鐵號誌故障影響3.7萬人！95列車大誤點　員林─花壇纜線出包

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

iPhone 14 Pro亮相！　多年瀏海螢幕終於消失

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

「眼睛業障重」海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

連假首日國道多路段塞了　高公局機房出包！查不到路況「崩潰」

中秋連假首日高公局出包！　1968app電腦當機無法查路況

田馥甄演唱會臨時喊卡！釣出一堆台灣鯛　飯店員工被波及怒吼

正妹「騎車不戴帽」自帶氣囊狂晃　身分曝光了

中秋連假「大眾運輸3大優惠」出爐！搭北花線4人同行1人免費

「梅花」強度將超過中度以上！　專家警告：無法排除對台威脅

今中秋連假首日最塞！車流爆1.3倍　國道防6大「停車場路段」

從負債到27歲就退休！她打破被動收入迷思：依賴薪資條更恐怖

台鐵號誌故障影響3.7萬人！95列車大誤點　員林─花壇纜線出包

1顆＝一個排骨便當！「9種月餅熱量」一圖看　蛋黃酥不是最胖

快訊／96歲英國女王辭世　總統蔡英文深切哀悼

速食店「中秋好康」要看！　麥當勞買1送1、頂呱呱吃99元套餐

小色柴「床上抱緊布丁狗」很忙　網見娃娃形狀笑噴：撸到變長了嗎

一表Get北市12區大樓均價　北投、文山5字頭最親民

「眼睛業障重」海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

英國女王同框007！倫敦奧運跳傘成經典…丹尼爾克雷格悼念：深感悲痛

連假首日國道多路段塞了　高公局機房出包！查不到路況「崩潰」

中秋連假首日高公局出包！　1968app電腦當機無法查路況

英女王伊莉莎白二世96歲辭世　外交部發推特致上深切哀悼

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

生活熱門新聞

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

「梅花」強度將超過中度以上！　專家警告：無法排除對台威脅

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

情侶搭小黃流「不明液體」！司機一擦氣炸

林襄2度發育？整形醫：真的有可能

田馥甄演唱會臨時喊卡！　飯店員工被波及怒吼

搭台鐵掉雨傘！他公審女服務員口氣差

女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：工具人

掃地機器人開「抓姦模式」！床底吸出偷吃鐵證

清冠一號將限縮公費對象！衛福部已發函

金盆茶葉蛋阿嬤今離世　子孫未落淚曝阿嬤遺願

好市多牛肉捲「見1幕」超失望！一票人點頭：回不去

有錢就「自認了不起」會更恐懼

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世　享耆壽96歲

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

英女王過世　白金漢宮外出現雙彩虹

BBC主播「黑領帶」引網瘋猜英國女王病況

英國女王「4子女全趕到」陪伴

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

更多

最夯影音

更多
iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面