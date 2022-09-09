英女王過世觸發「倫敦橋行動」！遺體怎運回倫敦　10天內行程曝光

▲英國女王伊莉莎白二世8日駕崩。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，至於未來的喪禮該怎麼進行，其實英國政府早已制定相關計畫，代號為「倫敦橋行動」。鉅細靡遺地規劃出女王駕崩後10天內，英國政府該如何處理女王喪禮、國王繼位等儀式，計畫中部分的關鍵處，甚至是由女王生前拍板決定的。

「倫敦橋行動」最早由英國《衛報》2017年在報導中提到，2021年由美國媒體《政客》披露了行動的詳細內容，包含英國女王駕崩後10天內的完整因應規劃，也敘述了關於查爾斯王儲繼位的「春潮行動」（Operation Spring Tide）將如何同步進行，且計畫將每年持續更新。

▲英國女王過世，民眾聚集白金漢宮前獻花致哀。（圖／路透）

根據《政客》披露的「倫敦橋行動」內容，英國女王若在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，女王過世後第2天靈柩會先設置在愛丁堡荷里路德宮，第3天移至聖吉爾斯大教堂，舉辦家人悼念儀式後，開放24小時供民眾弔唁，第4天由王室專用列車將靈柩移靈至倫敦白金漢宮。

女王過世後第5天，靈柩會從白金漢宮移靈至西敏宮，接著在西敏宮停靈3天（女王過世後第6至9天），期間除了讓英國政府規劃、預演國喪儀式外，每天也會開放23小時供民眾瞻仰女王遺容，第10天將在西敏寺舉辦國喪，英國全境默哀2分鐘，接著在溫莎堡聖喬治教堂舉辦下葬儀式，女王最後會被安葬在喬治六世國王紀念教堂。

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