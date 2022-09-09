　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英女王過世觸發「倫敦橋行動」！遺體怎運回倫敦　10天內行程曝光

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世8日駕崩。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，至於未來的喪禮該怎麼進行，其實英國政府早已制定相關計畫，代號為「倫敦橋行動」。鉅細靡遺地規劃出女王駕崩後10天內，英國政府該如何處理女王喪禮、國王繼位等儀式，計畫中部分的關鍵處，甚至是由女王生前拍板決定的。

「倫敦橋行動」最早由英國《衛報》2017年在報導中提到，2021年由美國媒體《政客》披露了行動的詳細內容，包含英國女王駕崩後10天內的完整因應規劃，也敘述了關於查爾斯王儲繼位的「春潮行動」（Operation Spring Tide）將如何同步進行，且計畫將每年持續更新。

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世，民眾聚集白金漢宮致哀。（圖／路透）

▲英國女王過世，民眾聚集白金漢宮前獻花致哀。（圖／路透）

根據《政客》披露的「倫敦橋行動」內容，英國女王若在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，女王過世後第2天靈柩會先設置在愛丁堡荷里路德宮，第3天移至聖吉爾斯大教堂，舉辦家人悼念儀式後，開放24小時供民眾弔唁，第4天由王室專用列車將靈柩移靈至倫敦白金漢宮。

女王過世後第5天，靈柩會從白金漢宮移靈至西敏宮，接著在西敏宮停靈3天（女王過世後第6至9天），期間除了讓英國政府規劃、預演國喪儀式外，每天也會開放23小時供民眾瞻仰女王遺容，第10天將在西敏寺舉辦國喪，英國全境默哀2分鐘，接著在溫莎堡聖喬治教堂舉辦下葬儀式，女王最後會被安葬在喬治六世國王紀念教堂。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
不斷更新／醫生擔憂女王健康　威廉王子車隊抵達巴爾莫勒爾
快訊／田馥甄高雄演唱會「剩不到24小時」　突緊急宣布延期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英女王過世觸發「倫敦橋行動」！遺體怎運回倫敦　10天內行程曝光

英國女王過世　「獨角獸行動」即刻啟動！

20歲恐怖男「舉瓦斯桶7次」活活砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

查爾斯繼位英國國王　威廉王子成為「第一順位繼承人」

英國女王伊莉莎白96歲駕崩　首相特拉斯回應了

快訊／英女王伊莉莎白二世過世！查爾斯繼承王位後發聲了

快訊／英國女王駕崩！　白金漢宮、溫莎堡降半旗哀悼

伊莉莎白二世逝世「天空現彩虹」！支持者白金漢宮外喊：天佑女王

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」暫停使用

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王　結縭73年守護愛情

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

iPhone 14 Pro亮相！　多年瀏海螢幕終於消失

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

英女王過世觸發「倫敦橋行動」！遺體怎運回倫敦　10天內行程曝光

英國女王過世　「獨角獸行動」即刻啟動！

20歲恐怖男「舉瓦斯桶7次」活活砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

查爾斯繼位英國國王　威廉王子成為「第一順位繼承人」

英國女王伊莉莎白96歲駕崩　首相特拉斯回應了

快訊／英女王伊莉莎白二世過世！查爾斯繼承王位後發聲了

快訊／英國女王駕崩！　白金漢宮、溫莎堡降半旗哀悼

伊莉莎白二世逝世「天空現彩虹」！支持者白金漢宮外喊：天佑女王

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」暫停使用

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王　結縭73年守護愛情

快訊／田馥甄哭了！凌晨落淚道歉　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

奉獻國家70年！女王終於做回「伊莉莎白蒙巴頓」　摯愛菲利浦相伴長眠

英女王過世觸發「倫敦橋行動」！遺體怎運回倫敦　10天內行程曝光

英國女王過世　「獨角獸行動」即刻啟動！

20歲恐怖男「舉瓦斯桶7次」活活砸死同事：我被鬼娃恰吉附體

四條線看人生際遇　感情線太短容易大齡單身　

台鐵號誌故障影響3.7萬人！95列車大誤點　員林─花壇纜線出包

女王生前最後亮相「手背有大片瘀青」　民眾心疼96歲還上工：打點滴造成

查爾斯繼位英國國王　威廉王子成為「第一順位繼承人」

英國女王伊莉莎白96歲駕崩　首相特拉斯回應了

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

英國女王過世　享耆壽96歲

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英國女王「4子女全趕到」陪伴

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」停用

伊莉莎白二世逝　白金漢宮外出現彩虹

人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

英國女王伊莉莎白二世駕崩

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王

南韓又遭美國暗算！她利誘台灣晶圓廠投資

回顧英女王「超奢華」加冕！

iPhone 14沒驚喜　賈伯斯女兒1張圖酸爆

英國女王伊莉莎白96歲駕崩　首相特拉斯回應了

更多熱門

相關新聞

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世，英國政府隨即啟動秘密計畫，其中「獨角獸行動計劃」也隨之展開，依照女王過世地點，安排移動靈柩回倫敦。

女王最後亮相「手背有大片瘀青」

女王最後亮相「手背有大片瘀青」

查爾斯繼位　威廉王子成為第一順位繼承人

查爾斯繼位　威廉王子成為第一順位繼承人

伊莉莎白二世本來跟王位無緣

伊莉莎白二世本來跟王位無緣

英國女王駕崩　白金漢宮降半旗　

英國女王駕崩　白金漢宮降半旗　

關鍵字：

英國女王白金漢宮英國女倫敦橋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

英國女王過世　享耆壽96歲

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

英國女王「4子女全趕到」陪伴

BBC主播「黑領帶」引網瘋猜英國女王病況

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」停用

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

伊莉莎白二世逝　白金漢宮外出現彩虹

人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！

更多

最夯影音

更多
iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面