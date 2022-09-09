從負債到27歲就退休！她打破被動收入迷思：依賴薪資條更恐怖

▲小資女靠著被動收入，在27歲就達到財務自由。（示意圖，非當事人／Unsplash）



記者林育綾／綜合報導

許多人把「財務自由」和「退休」的門檻想得很高，其實一點也沒這麼困難！27歲就退休的理財暢銷作家瑞秋．李察斯（Rachel Richards）提到，只要有「被動收入」且超過每月的生活開支，你就等於財務自由了，不必等到65歲才退休，她也列出關於擁有被動收入的迷思，更提醒無論分享再多方法，「除非你有所行動，否則一切都毫無意義」。

瑞秋曾經在一畢業就負債，後來在年紀輕輕27歲就達到財務自由，現在每個月固定有45萬元以上的被動收入，曾任理財顧問，也是房地產投資人，目前擁有35處出租型房產。她在其中一本暢銷書《讓可愛的錢繼續滾進來》也分享了28種財務自由的方法。

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不過她說，書中每一個方法都很好，雖然不是每個技巧都保證每個人會成功、不會失敗，但「除非你有所行動，否則一切都毫無意義」，強調行動之後才擁有選擇權。

▲「被動收入」是提早退休的黃金入場券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而關於被動收入，她也分享幾個常見的自我設限信念，第1個是「我不擅長銷售或行銷」，她認為，擅長行銷並不是建立被動收入的先決條件，但你有成千上萬種方法可以去學習、進步，「不必現在就精通任何事情，但你的確需要有學習和嘗試的意願。」尤其可以邊做邊學。

第2個自我設限信念是「很怕虧錢」，瑞秋表示自己也怕，但她更怕「只靠一份工作或是一張薪資條過日子」。如果怕把錢投資在被動收入裡，可以自己設定願意損失的金錢上限，她當時抱著「自願損失600美元也沒關係」的心態，來自助出版第一本書《讓可愛的錢自動滾進來》，但第一個月就把錢賺回來了。

第3個自我設限信念是「我沒有任何點子」，她分享自己過去也如此，後來強迫自己開始觀察其他生意，用創業家的方法來思考，當她發現自己被某項特定產品或是服務弄得很煩，有時會想「如果我有一個東西，可以做到『這件事』，就會輕鬆許多！」等等，就會發現「要是我自己把這個東西創造出來呢？要是我填補了市場的需求呢？」鼓勵人們試著讓觀察力變得更敏銳，去注意身邊的世界，把觀察到的事和點子記下來，看看會帶自己走到哪裡。

還有很多人會想「自己的技能不夠」，她再次強調，很多東西是可以邊做邊學的，「請不要認為自己一定要有特定技能才能去做。」如果有超棒點子可以寫成一本書，但寫作技能超爛，那就去找個寫手合作，或是雇用自由接案人，「你不需要自己一個人做，所有東西都可以去學或是外包出去。」

另外有人提到「股市讓我很害怕」，她也說，被動收入並不等於投資股票，但很多人會搞混。然而投資股票其實「比大部分人想像的簡單」，無論找書看或在網路上做點功課，開始熟悉那些術語，了解股票和債券是什麼，弄懂共同基金和指數型基金是什麼，「你愈熟悉，就愈不怕，我保證這比你想像的簡單！」

▲一旦你的被動收入超過每月的生活開支，你就退休了。（圖／unsplash）

瑞秋說，很多人對於65歲退休也覺得很困難，更別提還要提早退休。但「被動收入」就是那張黃金入場券，一旦你的被動收入超過每月的生活開支，你就退休了、你就財務自由了，可以自由自在去你想去的地方、做你想做的事情。

但她強調一定要「努力行動」，她認為自己不比很多人厲害，但她努力去實踐，因此2年前她還跟大家站在同一條船上，2年後能站在這裡，就是因為做出了決定，讓自己能夠「有選擇」。

瑞秋的暢銷書《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》一出版就盤踞各大書店暢銷榜，中文版由時報出版在台發行。

▲《讓可愛的錢繼續滾進來》由時報出版發行。（圖／時報出版）