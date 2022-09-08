快訊／本土續破4萬？中秋連假倒數疫情走勢　指揮中心14:00說明

▲疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/8）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內昨日本土病例新增已經突破4萬大關，根據指揮中心發言人莊人祥預估，由於每週週二、週三都是單日新增病例高峰，今天是否還會持續超過4萬例，受到關注；另明天起中秋連假，相關防疫措施與疫情走勢，預期記者會中說明。

指揮中心昨（7）日公布國內新增41021例本土個案，是從6月29日以來，相隔70天再次突破4萬大關，各縣市分布方面，新北市已經突破9千例為最多。

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針對BA.5疫情，莊人祥6日表示，預估到年底仍有200多萬人會感染，應該還有95~99%民眾都未感染BA.5，但無論是BA.5或BA.1、BA.2，在疾病嚴重程度都沒有太大不同，最重要的是「該打的疫苗要儘快接種」。

而國內醫師預期這波疫情可能會增加4~500萬人感染，王必勝昨表示，台灣已經對疫情做了高中低推估，預計9月20幾號會達到高峰，單日疫情高點也落在每日3至6萬人，一天5萬人染疫「也是有可能」，若是到年底可能會有500萬人染疫，在低度流行到明年的前提下，也有可能出現這個數字。

即將是中秋連假，醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，中秋、重陽聚會應遵守勤洗手、戴口罩、與不特定人士保持社交距離等防疫規定，除了飲食需求、拍照免戴口罩外，外出應全程佩戴口罩，若有症狀請勿參加。

營業場所、公共場域、餐飲場所應嚴格遵守以下措施，包括量體溫、員工健康管理、加強環境清消等，餐飲場所另應提供洗手設備及消毒用品，不得逐桌敬茶敬酒。未接種疫苗長者、幼兒不建議參加。