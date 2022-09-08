2022桃園地景藝術節「川行脈動」　9／8-大溪登場

▲2022桃園地景藝術節大溪登場，羅元鴻《粉紅泡泡》作品。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園地景藝術節、8日於大溪區河濱公園登場。市府表示，本屆邀請國內外28位藝術家，攜手14組在地民眾，創作30件裝置藝術作品，另規劃22場表演藝術、16種主題體驗、22場小旅行等活動，還有3場主題特展、5場講座論壇及10場「食地景」餐食活動，用藝術探索河流與人文生活的關係，邀請民眾來「品藝術、遊地景」。

市長鄭文燦表示，桃園地景藝術節已是全台知名的品牌活動，秉持「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」精神，強調「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」、「循環經濟」等四大內涵，透過參與式藝術創作，傳達人文歷史環境關懷的議題。

▲排灣族藝術家陳幸雄以在地的猛禽黑翅鳶為主題創作《合時》。（圖／文化局提供）

大漢溪是桃園重要的母親河，近年來市府投入環境保育與水理文化建設有成，也藉由地景藝術節彰顯大溪人文與自然地景的多元風貌。今地景藝術節以「川行脈動」為主題，用「川」字形象呼應大漢溪如同城市的命脈，孕育桃園「生產」、「生態」與「生活」生生不息的脈動發展。

▲楊海茜《蝦毀》裝置藝術作品。（圖／文化局提供）



今年大型裝置藝術包括多位原住民藝術家創作：國寶級泰雅族工藝家尤瑪．達陸以原住民編織而成《觀看一條河的方式》；阿美族藝術家伊祐．噶照的《取水》及撒部．噶照的《來時路》作品，呈現阿美族的傳統生活文化，以及部落遷居的足跡；排灣族藝術家陳幸雄以在地的猛禽黑翅鳶為主題創作《合時》；魯凱族藝術家安君實則設計了孩子可玩、可攀爬、可探險的《山林遊樂場》等。

▲陳杏芬《年輪謎宮》作品。（圖／文化局提供）

此外，也有來自國外藝術家的作品：法國藝術家費歐娜．派特森(Fiona Paterson)轉譯泰雅族之風格創作竹編作品《日光之下》；日本藝術家小林響在山豬湖生態親水園區營造的奇妙空間《超日常風景》；印尼藝術家艾迪．帕斑多諾以回收廢棄腳踏車和樹枝等，創作具藝術家幽默的《自然車》…等精彩作品。

今日的開幕活動並邀請FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《土地的歌》精彩片段，以及結合泰雅族文化傳襲者達少．瓦旦口述傳統吟唱與口簧琴之《原響》演出，由市長鄭文燦帶領現場在地參與單位及參展藝術家一同搖動風鈴，為此屆地景藝術節的開幕祈福。