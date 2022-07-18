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八德殘障教養院無償提供土地　串聯大溪、八德兩區營盤橋改建動土

▲串聯大溪、八德兩區，營盤橋改建工程動土

▲副市長李憲明主持大溪區營盤橋改建動土。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

串聯桃園市大溪區南興里及八德區霄裡里之間的營盤橋，原橋面路幅僅2.5公尺寬，僅一台車能通行，逢上下班時段都出現塞車窘境，經過大溪區公所團隊多方努力協調，私立八德殘障教養院無償同意提供土地配合公共政策，讓營盤橋開闢成6.2公尺寬雙向車道，並於18日舉行營盤橋改建動土祈福儀式，由副市長李憲明主持。

▲串聯大溪、八德兩區，營盤橋改建工程動土

李副市長表示，桃園市升格後，積極推動各地區瓶頸路段打通的「開瓶計畫」，而營盤橋位處大溪僑愛地區及八德擴大都市計畫重劃區，是通往大溪南興地區與中壢、平鎮大龍岡地區的捷徑要衝，現有橋面通行淨寬僅約有2.5公尺，無法做雙向通行，且橋樑興建至今已逾40年，橋體老舊已有不勝負荷目前車流量之考量。

▲串聯大溪、八德兩區，營盤橋改建工程動土

大溪區公所為改建營盤橋道路瓶頸現況，爭取桃園市政府工務局道路基金補助950萬元，改建老舊營盤橋。營盤橋改建後橋樑全長25公尺、寬6.2公尺，另考慮通洪斷面，提高通洪斷面1.7公尺，將採不落墩型式、不破堤方式施工及提升樑底高程，以增加連城溪幹線通洪斷面，改善橋面瓶頸現況及提升橋梁整體安全，改建工程預定2023年2月完工。

施工期間大溪區埔頂路一段357巷771弄道路將封閉，並請用路人配合改道若造成不便敬請見諒。

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