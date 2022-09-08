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花蓮星光音樂會9／24登場　聯合國星光市集滿足心靈和味蕾

▲▼花蓮天文旅遊系列活動重頭戲-「星光音樂會」將於24日在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮天文旅遊系列活動重頭戲-「星光音樂會」將於24日在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動，下半年度的重頭戲-「星光音樂會」將於9月24日在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦，從現代曲風到古典聲樂，以不同曲風詮釋以天文為主題的音樂，現場還有小小聯合國星光市集，歡迎大家帶著野餐墊，在療癒星空下欣賞樂曲，同時滿足心靈和味蕾。

觀光處長張志翔表示，天文旅遊系列活動中最受歡迎的「星光音樂會」已邁入第三年，今年將在9月24日於七星潭賞星廣場旁海灘舉辦，活動從晚間6點半開始至9點，以星空為天幕，大山為背景，海灘為舞台，浪濤聲為伴奏，在鵝卵石海灘上，或坐或躺，徐徐微風中，欣賞以星星、月亮、太陽為主題的天文組曲，並且由星星王子陳冠榮老師帶領大家從樂曲認識星空。

▲▼花蓮天文旅遊系列活動重頭戲-「星光音樂會」將於24日在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年星光音樂會特別舉辦「星光市集」，共有15個攤位，邀請移居花蓮的外國老闆到活動設攤，大家當天可以品嘗到包含來自荷蘭、奧地利、韓國、泰國等國家道地的料理，其中iOven愛窯烘焙坊，老闆康庭來自奧地利為英國皇室服務的烘焙家族；而經營「這係咖啡韓食堂」的孫先生，則是從紐西蘭到臺灣的韓裔冠軍咖啡師，提供高品質的咖啡和道地的韓國小吃。除了異國美食，星光市集也蒐羅花蓮在地美食、甜點、文創商品及愛心公益商品，讓大家享受音樂及星空的同時，多元的餐食讓味蕾也能獲得滿足。

▲▼花蓮天文旅遊系列活動重頭戲-「星光音樂會」將於24日在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

音樂會從現代曲風到古典聲樂，以不同曲風詮釋以天文為主題的音樂。

本次演出陣容相當精采，活動首先由「原聲星光」揭開序幕，包含入圍金曲獎最佳原住民歌手的舞思愛、以及阿卡貝拉無伴奏人聲樂團「Vox樂團」，接者為天文組曲的「鼓動、人聲、柔情」，由聲子樂集擊樂團、聲樂家陳集安搭配舞者江婕希、花蓮最浪漫的聲音「花囍臨門樂團」等各種音樂類型與星空交織出不同風貌。

花蓮縣政府也準備了大獎給參加「星光音樂會」活動的民眾，只要與活動合照，並且在花蓮合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉和Gogoro電動機車。抽獎活動詳情請見「花蓮永續樂遊 特斯拉等你抽」網站(https://trip.hl.gov.tw/event)，記得帶著野餐墊，一同享受七星潭的星光、美食、好音樂！

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