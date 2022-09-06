Dyson無線吸塵器「四大升級」全面解決寵物族清潔困擾

▲Dyson無線吸塵器功能性升級，首推「全新寵物毛髮清潔工具組」，民眾幫寵物梳理毛髮的同時也能去毛屑，告別毛髮落滿地的問題。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

寵物族群打掃家裡，最困擾的是到處都有毛髮，難以辨識的灰塵、清潔盲區和死角， 除了毛髮清潔問題，讓飼主傷透腦筋的還有皮屑，灰塵、微小顆粒等過敏來源，可能也會出現在寵物身上，為解決民眾煩惱，Dyson著手開發全新配件「寵物毛髮清潔工具組」，是專為梳理寵物毛髮而設計，設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，避免過多落毛飄散在空中，搭配伸縮軟管及配件轉接頭，接上吸塵器主機，梳理寵物毛髮時可以靈活變換角度。

▲「寵物毛髮清潔工具組」，讓民眾在梳理寵物鬆散毛髮時更加方便。（圖／記者黃克翔攝）

▲「寵物毛髮清潔工具組」，是專為梳理寵物毛髮而設計的配件，設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮。（圖／記者黃克翔攝）

D&Y 寵物美容時尚旅店寵物美容師 Yoyo表示，「因為它的針滿軟的，我們一開始以為吸塵器的吸力會很大，狗狗會害怕，可是使用起來狗狗滿舒服的，像牠剛剛一直梳梳到都睡著了，然後梳完以後，毛又可以直接吸進去，不會造成環境髒亂，Dyson吸塵器可以直接吸進去，然後換別的頭的話也可以把上面的毛，輕易地吸到裡面去。」Very旺寵物精品旅館的Tony也分享「寵物刷毛的吸頭很方便，可以邊刷邊吸之外，刷頭也很符合人體工學，刷毛的時候寵物都會覺得很舒服，是一個很大的優點。」

Dyson無線吸塵器全面再升級，首先是Dyson V12 Detect Slim™無線吸塵器系列，升級為全機密封HEPA過濾系統，再來是適用於地毯的智慧電動吸頭，更升級配備無纏結齒梳設計，可有效吸除毛髮、皮屑以及微塵。

▲ Dyson吸塵器全面進化，搭配各種接頭做高效能的清潔。（圖／記者黃克翔攝）

薩摩耶Caesar的飼主分享，「每一次幫牠梳毛都會打結，梳完了地上跟身上都會滿滿一層的毛」，拉不拉多”豬豬”的主人也提到，「通常看得到的地方就很好掃，但就是像沙發的旁邊、桌子角落，不管再怎麼掃，都會發現那邊還有一些飛到裡頭掃不到的毛，那個東西日積月累其實很可怕的。」

全新升級的Dyson V12及V15系列無線吸塵器，更標配全新「細緻清潔配件工具組」，其中的「無痕軟毛塵刷」採用8,100根尖端細至0.05毫米的超細密刷毛透過精密的排列設計，可為筆電或螢幕等細緻的物品表面，提供無刮痕的清潔保護，「斜角縫隙吸頭」則可精密旋轉22密，確保深入狹窄縫隙，有效吸除死角內的毛髮，多款工具的搭配幫助消費者，實現更全面省力深度的清潔，打造健康舒適的居家環境。

▲ 斜角縫隙吸頭能夠旋轉 22 度，有效深入清潔狹窄空間。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 「無痕軟毛塵刷」8100 根尖端細至 0.05 毫米的刷毛，可為筆電或螢幕等提供無刮痕的清潔保護。（圖／記者黃克翔攝）