5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！　最低入手價3萬4900元

記者黃翊婷／綜合報導

iPhone 14全系列在蘋果秋季發表會登場，其中有些功能只有Pro機型才有，包含動態島螢幕、永遠顯示、A16晶片、4800萬畫素主相機、新色深紫色。在台灣，想入手iPhone 14 Pro最低門檻為3萬4900元（128GB），預計9月9日晚上8點開放預訂，9月16日開始發售。

▲iPhone 14 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

今年iPhone 14 Pro系列螢幕剪去瀏海，改採藥丸狀挖孔設計，還有軟體整合的互動顯示，以及新顏色深紫色亮相，與基本機型差異較大。但到底要買基本機型還是Pro機型，以下為5種Pro機型才有的獨特功能：

1、 動態島螢幕

蘋果剪去iPhone X以來一直保留的螢幕瀏海，iPhone 14 Pro共有2款機型採取藥丸狀挖孔設計，還搭配軟體顯示，被蘋果命名為「動態島」，往後各種通知、顯示和連接狀態都會在動態島中隨狀態呈現。

2、 永遠顯示功能

iPhone 14 Pro系列的螢幕更新率可從1Hz到120Hz，最低的1Hz顯示亮度可以接近調到最暗的螢幕亮度，並有省電效果，以維持「永遠顯示」功能，還能與鎖定畫面配合調整顏色。最大亮度也到峰值2000 尼特，相當於ProDisplay XDR等級，對比度達200萬比1。

3、 A16晶片

iPhone 14 Pro系列晶片方面大升級，全新A16仿生晶片將是蘋果歷代最強大的晶片，節能效果比A15仿生晶片提高20％。

▲iPhone 14 Pro主相機升至4800萬像素。（圖／蘋果官網，下同）

4、4800萬畫素主相機

iPhone 14 Pro主相機一舉上升至4800萬像素，並支援4合1像素合併的主鏡頭，輸出實際大小1200萬像素的照片。升級的超廣角鏡頭擁有f/2.2光圈、120度廣角視野，進光量增加3倍，微距攝影更加清晰；望遠鏡頭為f/2.8光圈，提供3倍光學變焦，進光量增加2倍。

▲iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max共有4色。

5、新色深紫色

iPhone 14 Pro共有4種顏色，分別為太空黑色、銀色、金色、深紫色，其中深紫色是新的款式，比起iPhone 14及iPhone 14 Plus的淡紫色，看起來更為沉穩。

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus共有5種顏色，分別為藍色、紫色、午夜色、星光色、紅色。

根據官網售價，iPhone 14為2萬7900元起，iPhone 14 Plus為3萬1900元起，iPhone 14 Pro為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max為3萬8900元起。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max台灣將於9月9日晚上8點開放預訂，9月16日開始發售。iPhone 14於9月9日晚上8點開放預訂，並於9月16日開始發售，iPhone 14 Plus則於10月7日開始發售。

iPhone 14

128GB：27900元

256GB：31400元

512GB：38400元

iPhone 14 Plus

128GB：31900元

256GB：35400元

512GB：42400元

iPhone 14 Pro

128GB：34900元

256GB：38400元

512GB：45400元

1TB：52400元

iPhone 14 Pro Max

128GB：38900元

256GB：42400元

512GB：49400元

1TB：56400元

▼iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）