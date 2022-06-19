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iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14全系列外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone 14系列外型流出！有國外YouTuber已經拿到iPhone 14系列的四款模型機，分別為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max，儘管因為是模型機，無法開機實測，但還是可以從外觀觀察到幾個重點，包括接孔仍使用Linghting，以及確定和瀏海說再見。

這一次，YouTube頻道「iupdate」拿到四款白色的iPhone 14模型機，除了基本款和Pro款外，還有Max版本，不過沒有Mini版。

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14仍使用linghting接孔。（圖／翻攝自iupdate）

觀察一下外觀，iPhone 14系列仍使用linghting接孔，並未轉成Type-C，不過由於歐盟規定2024年秋季才強制實施，因此有可能要等到iPhone 15才會配合轉換。

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14邊框。（圖／翻攝自iupdate）

不過第一眼看到iPhone 14系列，遠看其實和13系列沒有太大差異，一般版本的14和 14 Max背面為玻璃機背，邊框則為鋁合金材質，而Pro系列背面則使用霧面玻璃，邊框為不鏽鋼，質感更上一層樓。

翻到背面，鏡頭部分，其實14系列和13系列也沒有什麼差異，只有稍微感覺到14系列鏡頭比13系列又稍微大了一點點。

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14模型機並沒有瀏海螢幕。（圖／翻攝自iupdate）

而網友們最關注的瀏海部分，儘管因為模型機無法開機，所以沒辦法讓螢幕亮起來確定挖孔位置，但瀏海確實說再見了，變成橫向驚嘆號的挖孔螢幕。

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