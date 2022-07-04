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iPhone 14何時推出？　外媒給出這1個日期

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

▲外媒推測 iPhone 14 可能會在 9 月 13 日發表。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

記者高兆麟／綜合報導

對於果粉而言，最期待的就是下半年即將發表的iPhone 14，根據《9to5mac》推測，今年的 iPhone 14 系列發表日期一樣會在9月推出，確切日期有可能會在 9 月 13 日發表。

雖然早期機型通常在上半年發布，但之後蘋果都習慣在統一時間發布，也就是在 9 月發布和發布新 iPhone 機型。例如iPhone 13發布時間在2021年9 月23日、iPhone 12是2020年10月23日（因疫情延後）、iPhone 11是2019年9月20日、iPhone XS則是2018年9月21日。

報導指出，今年所有跡像都表明 iPhone 14 有望在9月發布。這包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max。這是今年預計的新iPhone機型的全部陣容。


根據過去蘋果發表會做法，Apple 通常會在 9 月的第一個或第二個星期二舉行其年度特別活動以宣布新的 iPhone 型號。今年是9月6日或9月13 日。因美國的勞動節是9月5日，今年最有可能發表主題演講的日期是9月13 日。

不過報導也表示仍然不能完全排除延誤的可能性。正如市場已多次討論的那樣，目前影響供應鏈的問題有很多，從疫情大流行導致的短缺到停工。

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