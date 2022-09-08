iPhone 14剛發表！　郭明錤示警：蘋果最新MacBook Pro砍單3成





▲蘋果砍單最新的MacBook Pro達3成。（圖／翻攝自郭明錤推特）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）在台灣時間今（8日）凌晨發表全新iPhone 14系列，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果在旺季前對新款MacBook Pro砍單2成至3成「非常罕見」，將對ABF載板、Mini LED產業造成結構性風險。郭明錤示警在蘋果此舉後，需密切關注iPhone 14 Pro需求是否也受經濟衰退影響。

郭明錤發布最新調查，新款14吋與16吋的MacBook Pro將進入量產，但量產前蘋果卻已砍單20％至30％，需求顯著低於預期，為ABF載板與Mini-LED產業帶來結構性風險。

蘋果極為罕見地在旺季和新產品量產前砍單，透露出市場需求低於蘋果預期的訊息，郭明錤指出主因歸於經濟衰退和居家上班（WFH）2點，加上這次新的MacBook Pro只採用新處理器，賣點有限難刺激買氣。

郭明錤表示MacBook Pro最大的賣點就是Apple處理器，採用高接ABF載板與搭載Mini-LED顯示器，因此一旦需求顯著低於預期，也將對這2個產業造成結構性風險。

ABF產業近年擴產主要為滿足Apple處理器與Intel伺服器處理器的樂觀預期，在Intel伺服器處理器出貨放緩後，蘋果又大砍單，2023年高階ABF產能供過於求的機率提升。

即使蘋果砍單幅度小於競爭對手，但仍顯示蘋果高階產品的需求並不能避開宏觀經濟的影響，經濟衰退與通膨仍造成衝擊。