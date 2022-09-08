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新北市府拒國賠！恩恩爸再開嗆「好好做事都不會發生在我們身上」

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自視訊畫面）

▲恩恩爸再發文開嗆新北市府。（圖／記者戴上容翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北染新冠肺炎病逝男童「恩恩」的爸爸向3機關請求國家賠償案，但新北市府法制局6日皆認定國賠不成立。對此，恩恩爸7日深夜再開嗆，表示只感受新北市拒絕負責，避重就輕，毫無檢討和真誠反省的勇氣，並狠酸「為什麼『好好做事情』都不會發生在我和恩恩身上？」

恩恩爸表示，他6日上班中看到媒體傳來的訊息才知道，新北市府拒絕了他1元的國賠請求，至今也還沒看到相關公文，當時看了新北市府的新聞稿，只感受他們拒絕負責，避重就輕，毫無檢討和真誠反省的勇氣，因此在下班後因太生氣無法冷靜思考，僅快速回覆媒體，「完全無法接受」，並稱需要在收到新北市府的正式公文回覆後，和律師一起看過內容討論才能表達進一步的想法。

恩恩爸指出，實在是很想知道新北市府用什麼理由拒絕國賠和承認錯誤，因為從提出國賠之後，他就從來沒有收到任何來自新北市府的人員聯絡和通知，「完全不知道新北市府到底在做什麼？流程進行到哪？」後來有媒體幫忙詢問公文進度，他才知道「公文還要再兩三天才會完成，因為法制局內部還需要確認意見內容無誤」。

「真的是很莫名其妙，令人滿頭問號？」恩恩爸直言，新北市府的新聞稿發布竟然早於正式的公文，「這樣合理嗎？讓我感覺到是否是上層長官先有定見，連程序都沒跑完，就急著對外公布新北市府拒絕國賠請求的消息。」他和律師交換過意見後，律師們也說沒有看過這樣的作法，「新北市府的作為令我感到很失望，無法理解。」

恩恩爸感嘆，「為什麼『好好做事情』都不會發生在我和恩恩身上？新北市府、衛生局、消防局，都不願好好的跟我們講發生什麼事呢？」最後也引述《聖經》內容指出「耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。」

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