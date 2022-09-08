來自南投原鄉風味！全聯桂丁土雞中西式料理都適合

▲全聯桂丁雞使用雲林土雞在地好食材，新鮮吃得到。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

健身風潮興起，越來越多民眾愛上『雞肉料理』，全聯因應民生飲食習慣的改變，將深受歡迎的桂丁土雞系列升級『真空貼體包裝』，更有效鎖住水份鮮度延長生鮮肉品的賞味時間，並延續『一地一好物』的品牌理念，推出S級放山桂丁土雞系列商品，將原鄉自然風味送到家家戶戶餐桌上。

▲來自南投原桂丁土雞，不論中式還是西式料理都能相當好搭配。（圖／《料理之王》第三季）



擁有桂丁土雞菁英部隊稱號的S級放山桂丁土雞，主打在高海拔無污染的好山好水環境中飼養，搭配專利活菌配方飼料，讓雞肉品質保持自然鮮美風味，皮薄肉質結實且富有彈性，連全聯料理之王參賽選手都認證，紛紛選擇作為比賽菜色主食材。

《料理之王3》參賽選手Amber 表示，「今天做的是蛤嘎雞肉捲，使用了醃漬的剝皮辣椒還有梅漬，醬料的部分是用橘子搭配桔醬，還有紅蘿蔔去做一個醬料。」

▲▼《料理之王3》選手使用桂丁土雞胸肉作為料理食材。（圖／記者謝婷婷攝）

雞肉本身清淡鮮美的風味，不論是中式西式料理，口味都能輕易變化，選手使用『帶皮雞胸肉』，搭配深具台灣客家風情的剝皮辣椒與醃漬梅肉做為內餡，製作成色香味俱全的雞肉捲，一口咬下品嚐酸甜香辣四種層次。

《料理之王3》飛行導師郭書瑤表示，「面配的那個梅漬的味道，讓我覺得非常清爽，然後肉處理的皮有點脆脆，然後肉很嫩，我很喜歡。」

而一舉拿下全數評審晉級票數的『地鍋雞』，將『骨腿切塊』和各式辛香料一起炒出香氣後，倒入高湯慢慢熬製成為搭配麵餅的濃縮醬汁，成就一道經典又適合聚餐的豪氣料理。

▲S級放山桂丁土雞，為達100天以上自然養成的雞種，肉質結實有彈性。（圖／《料理之王》第三季）

《料理之王3》參賽選手王勛岳表示，「今天要做的料理是地鍋雞，這道菜它其實是一個庶民美食，然後必須在一鍋子裡面，吃到蛋白質、澱粉然後以及一些蔬菜，那在鍋邊貼上麵疙瘩。」

喜歡下廚也注重飲食品質的你，不妨到全聯購買桂丁土雞，安心溯源的食材讓自己和家人吃得更安心。