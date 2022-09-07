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國際警察合作論壇今登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪成焦點

▲行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國際警察首長協會（IACP）會長Henninger （美國科羅拉多州警察局長）出席打擊跨境電信詐欺犯罪研討會。（圖／記者張君豪攝）

▲政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、AIT處長孫曉雅、國際警察首長協會長Henninger ，警政署長黃出席打擊跨境電信詐欺犯罪研討會。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」7日上午在台北萬豪酒店舉行，採取實體、國內外視訊方式進行。研討會開幕典禮行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國際警察首長協會（IACP）會長Henninger （美國科羅拉多州警察局長）致詞；美國在台協會處長孫曉雅指出，該論壇是台灣對國際治安的一大貢獻，除了帶來資訊交流平台，將可強化地區性及國際性執法網絡，瓦解相關犯罪組織。

Henninger致詞時提到，雖然網路犯罪、電信詐欺以及洗錢等犯罪問題在各國或各區域之嚴重性有所不同，但這些犯罪的影響已跨越國境，需要國際社會共同攜手面對。

▲行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國際警察首長協會（IACP）會長Henninger （美國科羅拉多州警察局長）出席打擊跨境電信詐欺犯罪研討會。（圖／記者張君豪攝）

警政署指出：台灣在2018年首次舉辦「 國際警察合作論壇-打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」、2019年辦理「國際警察合作論壇-打擊跨境毒品犯罪研討會」、去年因為疫情關係、由視訊方式舉辦「2021國際警察合作論壇及全球合作暨訓練架構（GCTF）」研討會，今（111）年再以打擊跨境電信詐欺犯罪，作為國際警察合作主題辦理國際研討會。

此次研討會邀請各國檢察、警政、外交等政府官員及執法人員參加，會中有2場主題演講，並從偵查、國際合作及司法互助等3個面向進行3場專題研討，計有來自美國等10國刑事司法人員、執法專家、警政首長擔任講者及主持人。

台灣的與會者則包含駐華使節代表、與內政、外交、檢察、調查、移民、陸務、警政、行政及中央警察大學等政府及學術部門之專家學者、高階官員參與研討，計有多達42國、超過2500名國內外執法人員以實體及視訊方式與會。

行政院政務委員羅秉成致詞強調，隨著電信、網路之自由化全球化，詐欺案件趨向集團化、組織化，甚至結合網路、電信、通訊科技而衍生新型態犯罪。台灣在防制詐欺犯罪策略上，均透過整合跨部會資源之方式強化打擊力道。

為掃蕩打擊犯罪，行政院今年7月15日提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結合內政部、法務部、金管會、NCC進行跨部會合作機制，希望能更有效打擊詐騙。

內政部長徐國勇則指出，打擊詐欺犯罪將從「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」4大策略出發，也將以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大面向破解詐騙手法，偵查打擊詐騙集團、以減少民眾生命、財產損失，淨化社會治安。

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