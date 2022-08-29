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社會 社會焦點 保障人權

台南2警殉職　警察明年預算245億元創新高！用途曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台南第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑22日追捕逃犯時不幸殉職，連帶引發社會關注警員執勤安全。警政署28日表示，中央警察機關明年預計編列245.3億元的預算，是歷年來最高的一次，經費會持續用於強化裝備及訓練，確保警員的執勤安全。

警察,特勤部隊,演練（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室）

▲中央警察機關明年預計編列245.3億元的預算。（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室）

目前全國警察機關大約有7.4萬人，包含中央警察機關1.6萬人和地方警察機關5.8萬人。台南殺警案發生後，社會各界對於警用裝備、用槍時機、警政預算是否充足等議題展開討論，還有不少人認為應該檢討並改善警員執勤時的安全問題。

▲▼曹瑞傑（左）、凃明誠殉職，台南市警局公布善心專戶募款。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

▲台南二分局警員曹瑞傑（左）、凃明誠（右）殉職，讓全台民眾相當不捨。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）

對此，警政署28日表示，中央警察機關今年預算為224.5億元，明年預計計編列245.3億元，是歷年來最高的一次，經費會用於強化裝備及訓練，確保警員的執勤安全；而地方警察機關的預算是根據地方制度法、財政收支劃分法規定，這部分將交由各地方政府編列，不包含在上述的預算範圍內。

至於用槍時機，警政署24、25日接連公告支持警員用槍，如果警員單純對空鳴槍，未造成傷亡、財損，用槍警員及時報告主管後，可將開槍過程詳載於工作紀錄簿，代替書面職務報告。

若有警員因開槍問題挨告，警政署長副署長林順家25日接受媒體訪問回應，不僅開槍問題，只要警員因公涉及訴訟，都可以採公務預算協助聘請律師，未來進入法院審判程序，如果每一審級有預算不足的部分，可向警政署申請補助，原則上不會讓警員付錢。

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