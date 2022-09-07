基本款iPhone 14晶片與前代相同　外媒曝只有這點升級

▲iPhone 14估計與前代差異不大。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發表會進入倒數計時階段，目前大家的關注重點集中於iPhone 14 Pro的眾多改進之上，但相較於Pro版本，入門的兩款 iPhone 14 似乎沒有太大的升級，外媒報導指出，iPhone 14入門款將與前代一樣搭載A15晶片，但在圖象處理上會有所提升。

外媒 MacRumors 報導指出，圖像性能增強可能是 iPhone 14 和 iPhone 14 Max（Plus） 中 A15 晶片的唯一變化，其他部分相比 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 中的 6 核CPU等規格都相同。

蘋果去年此時推出了新一代A15 仿生晶片，採用 5nm 製程，擁有兩個 CPU 大核四個 CPU 小核，AI 演算力高達15.8TOPS。雖然名字都是A15，但蘋果直接將 A15 晶片分割成了多個不同版本，分別用於iPad mini6、iPhone 13 / mini、iPhone 13 Pro / Max。

整體來看，A15 晶片在 CPU 方面搭載了全新 6 核 CPU，包括 2 顆性能核心和 4 顆能效核心。其中普通 iPhone 13 的A15 相比 Pro 上的 A15 晶片少了一顆 GPU 核心，性能略有不足。

根據天風國際分析師郭明錤在 3 月份的報告，蘋果今年只有 iPhone 14 Pro 機型將升級為蘋果最新的 A16 晶片，從而實現更快的 CPU 性能，標準機型和 Pro 機型之間的差異化更明顯。