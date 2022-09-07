　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

基本款iPhone 14晶片與前代相同　外媒曝只有這點升級

▲iPhone 14估計與前代差異不大。（圖／MacRumors）

▲iPhone 14估計與前代差異不大。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發表會進入倒數計時階段，目前大家的關注重點集中於iPhone 14 Pro的眾多改進之上，但相較於Pro版本，入門的兩款 iPhone 14 似乎沒有太大的升級，外媒報導指出，iPhone 14入門款將與前代一樣搭載A15晶片，但在圖象處理上會有所提升。

外媒 MacRumors 報導指出，圖像性能增強可能是 iPhone 14 和 iPhone 14 Max（Plus） 中 A15 晶片的唯一變化，其他部分相比 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 中的 6 核CPU等規格都相同。

蘋果去年此時推出了新一代A15 仿生晶片，採用 5nm 製程，擁有兩個 CPU 大核四個 CPU 小核，AI 演算力高達15.8TOPS。雖然名字都是A15，但蘋果直接將 A15 晶片分割成了多個不同版本，分別用於iPad mini6、iPhone 13 / mini、iPhone 13 Pro / Max。

整體來看，A15 晶片在 CPU 方面搭載了全新 6 核 CPU，包括 2 顆性能核心和 4 顆能效核心。其中普通 iPhone 13 的A15 相比 Pro 上的 A15 晶片少了一顆 GPU 核心，性能略有不足。
根據天風國際分析師郭明錤在 3 月份的報告，蘋果今年只有 iPhone 14 Pro 機型將升級為蘋果最新的 A16 晶片，從而實現更快的 CPU 性能，標準機型和 Pro 機型之間的差異化更明顯。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

基本款iPhone 14晶片與前代相同　外媒曝只有這點升級

在家就能「實境旅行」！中華電信MOD推樂齡專區　搶高齡產業3.6兆商機　

Google Pixel 7拍板下月登場　新一代旗艦晶片名稱曝光

批蘋果歧視消費者　發表會前巴西下令「禁賣iPhone」　

iPhone 14發布會現場圖外流！Pro版「驚嘆號挖孔」　手機新配色曝

iPhone 14發表倒數一天　這款二手iPhone最熱門

iPhone 14系列發布倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

基本款iPhone 14晶片與前代相同　外媒曝只有這點升級

在家就能「實境旅行」！中華電信MOD推樂齡專區　搶高齡產業3.6兆商機　

Google Pixel 7拍板下月登場　新一代旗艦晶片名稱曝光

批蘋果歧視消費者　發表會前巴西下令「禁賣iPhone」　

iPhone 14發布會現場圖外流！Pro版「驚嘆號挖孔」　手機新配色曝

iPhone 14發表倒數一天　這款二手iPhone最熱門

iPhone 14系列發布倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

防疫保單之亂！　兆豐產總座換人坐

前「性感王」搶戴LV限量錶　附迷你行李箱更添收藏價值

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人變抓逃犯！越柬邊境11台人全都通緝犯　風飛砂大哥也在列

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

3C家電熱門新聞

iPhone 14系列倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14發布會現場圖外流！　Pro版驚嘆號挖孔

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

Dyson無線吸塵器　四大升級亮點

iPhone 14新機亮點一次看　預期新品總整理

iPhone 14上市前　這款二手iPhone最熱門

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

iPhone 14 Pro鏡頭變超大！　手機殼曝全新設計

科技網紅爆料「iPhone 14全系列型號、價格」

「冰棒」消失怎辦？LINE「3神招」秒揪偷吃

iPhone 14 Pro鏡頭大出半支手機！1圖看懂

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

三竹簡訊助「鞋全家福」精準行銷

Google Pixel 7拍板下月登場　新一代旗艦晶片名稱曝光

更多熱門

相關新聞

山寨版iPhone 14 Pro Max開箱　2支一次看

山寨版iPhone 14 Pro Max開箱　2支一次看

蘋果秋季發表會將於台灣8日凌晨1時登場，iPhone 14系列備受矚目，但中國早在8月底就有山寨版iPhone 14 Pro Max在市面上販售，外型和包裝都神似蘋手機，不過系統內裝卻是Android系統。

批蘋果歧視消費者　發表會前巴西下令「禁賣iPhone」　

批蘋果歧視消費者　發表會前巴西下令「禁賣iPhone」　

iPhone14要來了！外資揪出台積電營收大變動　喊「優於大盤」

iPhone14要來了！外資揪出台積電營收大變動　喊「優於大盤」

iPhone 14發布會現場圖外流！　Pro版驚嘆號挖孔

iPhone 14發布會現場圖外流！　Pro版驚嘆號挖孔

iPhone 14系列要來了！　發表會直播看這裡

iPhone 14系列要來了！　發表會直播看這裡

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面