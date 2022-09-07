尖石老鷹溪步道邊坡土石再崩落　9／7起「預防性」封園

▲新竹縣尖石鄉老鷹溪步道邊坡今日再發生土石崩落，縣府進行預防性封園。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉知名景點「老鷹溪步道」日前因下雨致使土石崩落砸毀步道設施，甫經新竹縣政府等單位派員搶修完畢後，在昨（6日）重新開放。但今（7日）上午由尖石鄉公所回報，因邊坡土石鬆軟，步道再發生石塊滾落阻路的情形，為求遊客安全，今起採「預防性」封園，將待氣候穩定、無安全疑慮後再重新開放。

新竹縣政府交通旅遊處指出，今上午經尖石鄉公所通報，老鷹溪步道園區內其中一段溪流旁的路徑，因日前連日大雨，加上上周颱風外圍環流帶來極大雨勢，導致山區土質鬆軟、不穩定，仍間歇性地有落石，並發現有不少石塊擋住步道。

▲老鷹溪步道今起進行預防性封園，將待氣候穩定、無安全疑慮後再重新開放。

雖然2周前已因下雨造成邊坡土石崩落而損毀步道設施，在上周一暫停開放入園並搶修，修復完3處嚴重受損的地方完畢後，昨宣布重新開放入園。但因今又發現仍有土石掉落，考量遊客往來安全，鄉公所決定即日起再度封園。

交旅處表示，為求進入老鷹溪步道園區的遊客都能安全、盡興地遊覽美景，現階段在有土石掉落的安全疑慮下，不得已只能「預防性」封園，造成民眾不便，實感萬分抱歉。縣府會與鄉公所持續密切觀察園區，待天氣放晴、穩定，確認再無土石崩落情形後，再重新對外開放，也請民眾切勿冒險擅自闖入，以免發生意外。

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