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連千毅淪「假貨天王」！11年涉7起暴力刑案　這件判最重上訴中

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

突發中心／綜合報導

知名網路拍賣直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭告詐騙吸金，6日遭檢警登門搜索，查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機等，不過這些物品經查後全為假貨，檢方7日凌晨複訊後諭令連千毅20萬元交保。而連先前也因毆警、暴力討債，「直播主之亂」、「漢堡之亂」等，占盡一時版面，可以說是官司連連。

曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會、現今知名的網路拍賣一哥連千毅（本名：連健任），北市知情警方私下透露，早年連男行事作風強悍兇狠，一直以來都是糾紛不斷。雖然道上認為連千毅口條好、反應快，是年輕一輩的「文將」，但回顧他歷年經營地下錢莊、毆警、暴力討債、入監帶手指虎等犯行，認為連仍是衝動易怒典型的「衝組」兄弟。

▲▼連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲在連千毅住處查扣大量假貨。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

連千毅曾於2011年間，受委託到雲林債務人家中恐嚇討債，遭法院判拘役50日；2011年7月曾因不滿警方臨檢酒店，毆打員警造成右手指骨折、兩手肘手臂有多處擦傷，以觸犯妨害公務罪現行犯移送偵辦，遭判刑3月。

2015年連千毅帶多名小弟在桃園對一名公務員暴力討債，被判5月須入獄服刑；連到地檢署報到當天，法警依規定直行入監受刑人搜身時，在他身上又搜出一把手指虎，當場又遭檢察官追訴一條違反槍砲彈藥刀械管制條例罪、遭加碼判刑3個月。

連千毅出獄後，他宣稱改過自新、要經營正當生意，開始進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」。2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但街頭械鬥、傷及無辜民眾，還指使小弟到對方寵物店開槍示威，連在遭羈押311天後，一審遭判刑7年，恐嚇等判刑1年、可易科罰金，並裁定以450萬交保、限制住居，此案目前還在上訴中。

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

此外，還有2019年鬧得沸沸揚揚的「漢堡之亂」，黃姓網友在他直播中鬧場，連不滿在直播中約在麥當勞「請」他吃「漢堡配養樂多」，雖然黃姓網友最後不願提告，但警方仍依當天直播影片，將連千毅依強制罪、恐嚇罪嫌送辦。

而連千毅最近一件官司，則是2021年買家私訊他退貨事宜，他私訊開嗆「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意），我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你好好看一下FB我是誰。」、「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼，我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年。」，並傳了他參加喪禮出殯之照片，被依恐嚇危害安全罪，處拘役60日，可易科罰金。

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