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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅「用生命直播」活吞馬蜂！秒變香腸嘴臉變形　衝醫院下場慘曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸之前有網紅吃大白鯊被查，這次有網紅為博點閱不惜「自殘」。9月2日，貴州安順一男網紅用生命直播，表演生吃蜜蜂，影片走紅網路。結果他嘴巴瞬間被蜇成「香腸嘴」，眼睛面部腫脹，說話漏風，連吃飯也只能喝稀飯。目前，該帳號已經被平台封號。

據《紫牛新聞》報導，影片剛開始他說，「最近點讚不夠，霸王漢來湊！今天給你們表演一小段生吃兩隻霸王漢。雖然我有點怕被暗算，但我不管怎樣都要吃。大不了叫我老媽在家煮好稀飯，直接開吃。」只見該男子把筷子上夾著的兩隻蜜蜂放入口中，隨即蹲下身發出一聲慘叫。

接下的影片中，該男子繼續說，「這霸王漢果然名不虛傳，這嘴巴都是燙的」，這時他嘴巴已經腫成了香腸。之後，他表示要「喝點稀飯，估計要去醫院看下」時，感覺臉也腫了起來。到了醫院門口，他還說，「我的安全你們不用安心。我這個行為你們不要模仿，大意不得。」

▲▼網紅「用生命演出」！ 活吃霸王蜂慘變香腸嘴。（圖／翻攝自影片）

▲男子活吃馬蜂。（圖／翻攝自影片）

在該網紅短影音帳號中，「吃飽飯找不到事情幹」成了他每次影片的開場語。他還有其它的謎之操作，比如未做任何防護措施，用各種方式去捅蜂窩等等。

隨後，該男子也發布影片稱，自己叫王燦，「因近期在網上發布了一些捅馬蜂窩的影片，受到廣大網友的喜歡，以及認可。在這裡感謝大家，因此很多小朋友看了我的影片之後，刻意模仿，這是不可取的。如果沒有安全措施和防護服的情況下，希望大家不要輕易去模仿。這是有一定風險性的，我的影片僅供娛樂。」

網友看後表示，「是個狠人，他是全網唯一紅了，大家表示不眼紅的。」近年來被馬蜂蜇傷危及性命的新聞不斷出現，評論區中也有不少網友擔心指出，他吃的根本不是蜜蜂，而是馬蜂。

▲▼網紅「用生命演出」！ 活吃霸王蜂慘變香腸嘴。（圖／翻攝自影片）

▲網紅最後慘變香腸嘴。（圖／翻攝自影片）

醫生表示，蜜蜂和馬蜂雖然都同屬於蜜蜂的科屬，都會蟄人，但是蜜蜂和馬蜂在蟄完人之後所造成的傷口嚴重程度不同。有一些野生馬蜂在蟄完人之後會導致人中毒，甚至出現死亡後果。所以在蜜蜂蟄了之後，要分清楚是蜜蜂蜇的還是馬蜂蟄的，對症下藥。

專家直言，蜂毒是一種十分厲害的生物毒素，血溶性極強，對心臟、肝、腎功能損害極大，並且沒有特效解毒藥，治療相當棘手。蜂毒進入人體，會引起多種症狀，一是過敏，最怕引起速發性過敏，這種過敏會引起喉痛水腫，如不及時救治，短時間內就會窒息身亡，還有種遲發性的過敏，表現為傷口局部的紅腫熱痛；二是出現溶血，紅細胞全部破裂，肝腎功能衰竭；三是通過釋放炎症介質，引起全身的炎症反應，表現為意識模糊。

明知不良後果，奈何冒險行為帶來的點閱令人鋌而走險。在9月4日傍晚的一場直播中，該網紅再度宣稱在線觀看人數破10萬，將直播生吃蜜蜂，短短幾分鐘，其直播間湧入10萬人觀看，網友禮物刷不停，而就在他準備表演時，直播間突然被關停。之後不久，該帳號因為違反平台相關規定被封禁，粉絲數終止在56.1萬。

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