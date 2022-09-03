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大陸 大陸焦點 特派現場

任正非突喊「活下去」是目標　孟晚舟：華為正面對前所未有的挑戰

▲▼孟晚舟。（圖／CFP）

▲華為輪值董事長孟晚舟。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

華為創始人任正非日前的內部信稱，「華為未來3年要把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」此文一出迅速衝上微博熱搜榜首，但隨後就被官方下架。2日，華為輪值董事長孟晚舟前往中學母校—貴州都勻一中演講時也表示，華為正在承受和面對著前所未有的挑戰。

據《證券時報》報導，孟晚舟當天的演講主題是，「讀書萬卷，咖啡千杯」。孟晚舟一開始先表示，時隔多年再次回到母校，她心中既感動又感慨。看著在座的同學，她不由得回憶起自己的中學時代，「學生時代，我們渴求知識，用萬卷書籍來豐盈認知和思想；步入社會後，我們慢慢認識到『孤舉者難起，眾行者易趨』。」

她說，「即便近幾年，公司遭遇了前所未有的挑戰，我們依然建設了許多園區圖書館和咖啡廳，依然保持在員工激勵、榮譽表彰、繁榮園區等方面的投入。」孟晚舟表示，「我們堅信，科技公司最主要的價值創造是創新，而創新之源來自員工的活力與創造力。未來不是省出來的，而是持續投入和努力奮鬥所創造出來的。」

孟晚舟直言，「我們認為，無論是過去、現在，還是未來，生存和發展的基礎是『一切皆人才，開放是根本』。今天的華為，作為行業發展的出題者，我們要用世界級難題來吸引和成就世界級的人才。」

她表示，華為鼓勵每位員工多讀、善思、能辯，從悠久而璀璨的人類文明中獲取智慧的力量，從他人和行業的優秀實踐中尋找突破的方向，打開思維的天花板，這是「點」的開放；華為倡導每一位員工與內外部專家多喝咖啡、交流思想，借他山之石吸收宇宙能量，這是「面」的開放；華為把先進論文和技術難題公開發布到網上，歡迎行業和社會合力推動、互相啟發、競相破題，讓創新的力量奔湧向前，這是「場」的開放。

孟晚舟強調，「我們努力營造從『點』到『面』，再到『場』的開放，推動整個行業的進步，共同來解決整個社會所面臨的技術難題。」

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