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火辣網紅跳傘失敗！　降落傘太慢開「重摔落地」慘死

▲▼加拿大21歲網紅譚亞（Tanya Pardazi）在TikTok擁有近10萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／ryestnya）

▲加拿大21歲網紅譚亞在TikTok擁有近10萬人追蹤。（圖／翻攝自IG，下同）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大一名21歲網紅熱愛戶外運動，日前她參加了高空跳傘的訓練，沒想到卻發生失誤，在距離過短的狀況下打開降落傘，導致她重摔地面，緊急送醫後仍宣告不治。

加拿大21歲網紅譚亞（Tanya Pardazi）在TikTok擁有近10萬人追蹤，過去還曾參加過選美比賽。目前還是大學生的她熱愛戶外運動，所以她在8月27日就去嘗試了單人跳傘，沒想到卻因此發生意外。當時她從高空跳下後，打開降落傘的時間慢了，結果當場重摔在地，緊急送醫後仍宣告不治。

▲▼加拿大21歲網紅譚亞（Tanya Pardazi）在TikTok擁有近10萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／ryestnya）

負責的多倫多跳傘俱樂部（Skydive Toronto）向媒體表示，譚亞仍是一名單人跳傘新手，「她在低空釋放了一個快速旋轉的主降落傘，沒有足夠的時間和高度讓備用降落傘充氣。」目前警方還在詳細調查意外發生的經過。

譚亞的朋友至今仍無法相信這場死亡意外，「我以為這是一場玩笑，她熱愛冒險，喜歡嘗試新事物，我想跳傘對她來說，原本應該也只是另一場有趣的冒險而已。」許多網友也紛紛到她的TikTok留言表示哀悼，「請好好安息吧」、「願你成為一個美麗的靈魂」。

@philosatea #tetris #tetriseffect ♬ original sound - philosophy | tanya

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