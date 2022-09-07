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只有5天！超商「美式29元、拿鐵37元」爽喝　滿200元加碼折25元

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起推出連續5天中秋連假優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

中秋連假將至，若無出遊計畫，不如就待在家喝咖啡爽爽度過！就有超商於即日起祭出連續5天「咖啡飲品」優惠，大杯美式及拿鐵各下殺29、37元，且期間只要消費滿200元還能立折25元，買越多省越多；手搖飲則是推出超狂「四季春中秋豪飲版」，10公升大容量只要銅板價35元，9月10日當天限時限量開賣。

7-11推出中秋節咖啡飲品優惠，即日起至9月13日連續7天，可享CITY CAFE大杯美式6杯優惠價176元、CITY CAFE大杯拿鐵6杯優惠價221元，平均下來各只要29元、37元，且門市還有「滿額折百」，活動，OPEN POINT會員購買全店指定商品只要報會員電話，不限支付工具，消費滿200元立折25元、滿400元享立折50元，以此類推，最高享滿711元立折100元優惠。

OPEN POINT行動隨時取同步有「CITY系列指定飲品組合優惠價666元」，品項為CITY PRIMA精品拿鐵12杯/組、CITY CAFE特大杯美式20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵18杯/組、CITY CAFE脆酷摩卡14杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯/組；另外適逢每月7號現萃茶一起品茶趣，還有英式紅茶/四季春青茶買7送7限時限量活動。

▲▼TrueWin初韻中秋限定喝「放大版四季春」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲中秋限定「豪飲版四季春」掀起超高討論。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

搶攻中秋節商機，初韻推出超狂「四季春中秋豪飲版」，把原先35元的大杯四季春茶，放大14倍後變成10公升裝，但同樣只需35元就能扛回家，包裝部分更是特意改為袋裝，創意設計讓大批網友忍不住笑說「好像尿袋！」討論超熱烈。

這款「四季春中秋豪飲版」僅提供無糖去冰選擇，全台門市各限量10組，每人限購1袋，9月10日當天下午5時至8時限定3小時販售。

▲▼TrueWin初韻中秋限定喝「放大版四季春」。（圖／TrueWin初韻提供）

▲只要35元就能買到豪飲版四季春。

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