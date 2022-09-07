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中秋假期放縱吃總是後悔？調查網友十大救贖妙招　不再罪惡感纏身

▲▼統一,AB原味優酪乳,資料照。（圖／資料照）

▲「中秋人氣烤料大公開」，精選網友最愛的10項烤肉食材，你是哪一派呢？

消費中心／綜合報導
中秋佳節即將到來！最讓人開心期待的除了三天連假以外，莫過於那些大大小小的烤肉聚會，期待已久的「烤肉月」當然要和朋友大肆「烤起來」，辦公室烤一輪、家裡烤一輪、朋友歡聚燒肉店又烤一輪，燒烤美味總是令人難以抗拒，ETtoday這就整理了「中秋人氣烤料大公開」，精選網友最愛的10項烤肉食材，你是哪一派呢？

仔細觀察每個人喜歡吃的烤肉都不太一樣，「無肉不歡派」的人可說是肉食主義者，舉凡五花肉、牛排、香腸、雞腿都看他搶著吃得津津有味，也有「串烤小點派」，就喜歡吃烤得甜甜鹹鹹的甜不辣、豆乾等串燒，一串串接著吃不停，反而只吃玉米、青椒、香菇等蔬菜的「健康蔬食派」相當少見，眼見肉烤好時大家總是搶著吃肉類、甜不辣、米血糕，開心歡樂的氣氛下沒注意到自己吃太多肉類、加工食品、又吃太少蔬菜纖維質，歡樂時刻一不小心就吃過頭，大吃大喝後換來的總是腸胃負擔以及吃過多的懊悔，「節日好開心＞吃過頭＞後悔的心情」這樣的惡性循環似乎總是在每個重要節日上演，想要無悔過中秋， 烤前必讀！大吃大喝後的救贖妙招，讓你中秋放縱不用再有滿滿罪惡感啦！

烤肉,露營,中秋烤肉,戶外烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲期待已久的「烤肉月」當然要和朋友大肆「烤起來」！（圖／資料照）

想要無悔過中秋，網友們為了防堵無節制飲食後的罪惡感，在網路上分享各自的獨門秘招，根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，抽絲剝繭之下調查出「大吃大喝後贖罪」的方法TOP10，各式認真招式盡出，今年中秋節終於可以把罪惡感放一邊了！

要維持好的狀態，大吃大喝後最重要的是怎麼「代謝」，據《DailyView網路溫度計》調查聲量最高前十名排行，分別是補充好菌（優酪乳、優格、益生菌）、伸展運動、多喝水、吃酵素等，當中運動、散步、逛街等紛紛上榜，代表大家都知道運動是維持代謝的重要方法之一！但是前一天在體內的囤積還沒有完全排出，身體感覺重重的，上班時間又忙到沒時間運動，各種卡關只會讓節慶大吃後的罪惡感更深，因此最簡單、又最方便取得「補充好菌」這招穩占第一名！

▲▼統一,AB原味優酪乳,資料照。（圖／資料照）

▲《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「大吃大喝後的贖罪」的方法！

市面上可以補充「菌」的產品百百種，但到底要怎麼挑呢？這個問題總是讓消費者霧煞煞，ETtodya在這邊教大家簡單挑選真正好菌的方法，就是「選擇擁有國家認證的產品」，代表產品有被國家嚴格把關，且驗證過安全又有效。像有通過腸胃兩項國家健康認證的「AB原味優酪乳」就充滿真正的好菌，每毫升含一億個以上活性乳酸菌，當中的雷特氏B菌能通過胃酸及膽酸的考驗，有助於增加腸內益生菌，幫助消化順暢，同時降低胃幽門螺旋桿菌數量，長期飲用能幫助改變細菌叢生態！

▲▼統一,AB原味優酪乳,資料照。（圖／資料照）

▲大吃大喝後感覺腸胃悶悶堵堵，馬上來一瓶「AB原味優酪乳」。（圖／資料照）

節慶放縱大吃大喝不要怕，大吃後感覺腸胃悶悶堵堵，馬上來一瓶「AB原味優酪乳」，讓滿滿雷特氏Ｂ菌來幫助腸胃暢快清場，生活和心情也都跟著順順過啦！

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關鍵字：

統一AB原味優酪乳網路溫度計

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