《料理3》七夕情人套餐挑戰　「油」好助攻煎煮炒炸一瓶搞定

▲《料理之王3》10人餐會考驗，阿謨師戰隊挑戰「七夕情人套餐」，不只秀創意、尬廚藝，對於料理用油也很計較。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

《料理之王3》進行10人餐會考驗，四組戰隊大打團體戰，限時2小時內要完成冷盤、前菜、湯品、海鮮、主菜到甜點共6道料理。其中阿謨師戰隊面臨的挑戰是「七夕情人套餐」，選手陳書楷、陳敏蕙與李昇紘3人要分工合作，端出象徵愛情各個階段的料理，滿足5對正在熱戀中的情侶檔。

▲▼10人餐會挑戰賽，阿謨師戰隊帶來中式「七夕套餐」。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

阿謨師戰隊以「中式」料理為主，從愛情萌芽的酸甜苦辣為開端，首先帶來四種風味的開胃菜，有干貝搭配金棗的酸，烏魚子佐焦糖的甜、鴨肝燉蛋加苦茶油的苦，以及麻辣鴨鬆的辣；而前菜「五味鮑魚」有磨合期五味雜陳的意象；再來是心心相印的雙色羹湯；緊接著以「鮮蝦冬粉煲」代表融合的穩定期。

▲▼陳敏蕙大讚泰山玄米油油脂穩定，不易產生油煙。

主餐部分則以「葫蘆雞」象徵「起家」之意，取「雞」的諧音「家」，用雞肉包裹著糯米飯，如同用堅固的房子保護著柔軟的心，選手陳敏蕙補充說道：「它是一個滿傳統的中餐菜餚，裡面的話就是會做油飯，然後把雞整隻去骨完，將做好的油飯塞進去，會先去蒸、蒸完之後再炸」。最後，七夕情人套餐由甜點提拉米蘇畫下甜蜜句點，整體菜單設計藏滿巧思，用心看得見。

▲▼李昇紘認為泰山玄米油發煙點在220度以上，可以降低不必要的油耗味。

為了爭奪8強席次，選手們無不使出拿手絕活，不只秀創意、尬廚藝，對於料理用油也很計較。李昇紘透露之所以選用泰山玄米油，是因為「日本中小學團膳是用玄米油，小朋友吃的話，會比較安心一點」，加上他的料理大多需要煎、炒，發煙點在220度以上油品，可以降低不必要的油耗味；陳敏蕙則認為泰山玄米油油脂穩定，較不易有油煙，不會因高溫加熱而產生其它影響物質，也不會在高溫油炸時變質，「所以葫蘆雞下去炸的時候，不會嗶嗶啵啵油花四濺」

▲玄米油不局限料理方式，煎、煮、炒、炸都適用。

泰山玄米油，嚴選外銷日本、歐洲的優質供應商，從原料到成品層層把關，煎煮炒炸各式料理一瓶搞定，不僅保留植物固醇，還有珍貴的γ-穀維素，堪稱植物油中CP值高的油種，不只安心美味滿分，更是選手們幫料理加分、過關斬將的神隊友！