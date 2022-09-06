2024選總統跟誰搭？　柯文哲：財經人士最好、詩情畫意的我受不了

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲接受議員王欣儀新網路節目「欣儀最政點」專訪，對於網友表示柯文哲可以和黃國昌搭檔參選2024年總統大選，柯文哲表示，柯文哲表示，這不是誰跟自己最搭，「是人家想不想要跟我搭，要找正直、誠信、認真的，但我還是比較想找財經、工程類的，遇到一些天馬行空、詩情畫意的還是受不了。」

對於街訪網友提議和前立委黃國昌、議員王世堅搭檔參選，柯文哲則吐槽，如果是黃國昌，兩個人都太衝了，提王世堅的是搞笑的，至於人選要再想想看。

若選不上總統的話，柯文哲表示，想開設台版松下政經塾，培育台灣的政治行政人才，像是日本有松下政經塾，新加坡有李光耀學校（李光耀公共政策學院），「這是我的夢想。」

對於兩岸議題，柯文哲指出，現在兩邊根本就不講話，但還是要有交流，溝通當中大家慢慢摸索出可以接受的方案，20年前大陸人民對台灣很羨慕，乾淨、民主自由，但現在大陸人民已經瞧不起、不喜歡台灣人民。

柯文哲表示，若有一天北京政府要對台灣動武，大陸人民覺得大家是同胞、為什麼要打，北京政府就比較不能動手，但如果現在心態是「打給他死」，就比較麻煩了，兩邊變成互相討厭的惡意螺旋。

對於夏立言日前訪陸惹議，柯文哲指出，要去理由要充分，如果是說共機老是擾台，去表達意見這樣ok，「你都不講，人家第一反應就是去大陸募款，政治要師出有名、名正言順。」