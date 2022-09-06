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大陸 大陸焦點 特派現場

陸核准「吸入式疫苗」　接種過程就像「喝飲料」

▲▼陸核准「吸入式」疫苗　接種過程就像「喝飲料」。（圖／翻攝康希諾）

▲吸入式疫苗的接種過程就像「喝飲料」。（圖／翻攝康希諾）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方近日核准了一款吸入式的腺病毒載體新冠疫苗，是利用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過口腔吸入的方式完成接種。大陸疫苗專家陶黎納表示，口腔吸入的接種方式沒有大規模應用過，在接種實施方面可能需要有個摸索過程。

根據《每日經濟新聞》報導，該款吸入式疫苗由康希諾所研發，與已經獲得附條件上市批准的注射用新冠疫苗「克威莎」同屬一款疫苗，是用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口腔吸入的方式完成接種。

從接種方式看，吸入式新冠疫苗首先需要霧化，霧化完成後第一時間交給接種者。接種者霧化吸入方法依次為呼出肺部氣體，含住杯口、10秒內吸完杯中氣體，憋住呼吸5秒。

▲▼陸核准「吸入式」疫苗　接種過程就像「喝飲料」。（圖／翻攝康希諾）

從作用機理看，新冠病毒主要通過感染呼吸道黏膜上皮細胞而入侵機體，黏膜免疫系統是機體的第一道免疫防線，建立良好的黏膜免疫可在新冠病毒侵入組織之前將其殺滅，保護機體組織免受損傷。研究結果顯示，吸入型新冠疫苗在黏膜局部產生的抗體比血清抗體出現早、效價高且維持時間更長。

大陸疫苗專家陶黎納指出，肌肉注射型新冠疫苗能在血液裡產生中和病毒的IgG抗體，但通常不被認為會產生中和病毒的黏膜IgA抗體，而吸入式疫苗則被認為能夠同時產生這兩種抗體，在病毒剛黏附到呼吸道表面且入侵人體的病毒量還很少的時候，少量黏膜IgA抗體就能完全中和病毒，實現期望的預防感染效果。

康希諾生物首席科學官朱濤去年10月曾說，以吸入式腺病毒載體新冠疫苗進行異源序貫加強，可誘導極高水平的IgG抗體和細胞免疫反應，中和抗體水平較免疫上升250至300倍，相較第三針使用滅活疫苗同源加強更有優勢。

不過，陶黎納也強調，吸入式新冠疫苗的免疫效果優於注射疫苗，但實際的保護效果還有待觀察，「之前，口腔吸入的接種方式沒有大規模應用過，在接種實施方面可能需要有個摸索過程。」

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