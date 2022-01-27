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康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑

▲▼康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲康希諾研發的單針新冠疫苗「克威莎」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸康希諾生物研發的單針新冠疫苗「克威莎」27日正式宣布量產上市，預計年產量可達2億劑。

「克威莎」由大陸中國工程院院士、軍科院研究員陳薇所帶領的團隊與康希諾生物共同開發，屬於重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體），於2021年2月25日在大陸獲批附條件上市，是至今為止大陸獲准使用的7款新冠疫苗中唯一一款單針新冠疫苗。

▲▼康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據《澎湃新聞》報導，康希諾已經在上海打造了「疫苗超級工廠」，佔地面積50畝，建築面積5萬平方公尺，可實現2億劑新冠疫苗的年產能，是上海第一個新冠疫苗生產基地。

報導提到，從開工建設到取得生產許可證，康希諾只花了3個多月的時間就建成了一座符合GMP標準的年產1億劑的新冠疫苗灌裝車間，用6個多月時間建成了一座從原液到灌裝、年產能2億劑的新冠疫苗工廠，一座「疫苗超級工廠」初步建成。

報導還指出，截止目前，制劑2號線已通過檢查，符合藥品生產質量管理規範（GMP）要求，並於去年12月1日獲得藥品補充申請批件，成為上海首家獲批生產新冠疫苗的企業，用不到10個月的時間，實現了「當年創立、當年建成、當年投產」。

▲▼康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑。（圖／翻攝澎湃新聞）

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